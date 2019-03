L’Isola dei Famosi, Alba Parietti perde le staffe contro Alvin: la risposta dell’inviato è epica

Ce la mette tutta a calarsi nel ruolo di perfetta opinionista del reality show Mediaset. E quando Alba Parietti interviene per dire la sua, non sfigura. Succede a L’isola dei Famosi, il reality show di Canale 5, dove la brillante 57enne – incalzata a più riprese dalla conduttrice Alessia Marcuzzi – ha avanzato consigli utili per risolvere le irregolarità della prova di equilibrio, svolta in diretta dai concorrenti.

Mentre in Honduras il confuso Alvin stava cercando di decidere se far ripetere ai naufraghi la prova di equilibrio, per via di innegabili irregolarità, nello studio televisivo di Milano la conduttrice e annesse opinioniste hanno disquisito sul da farsi e proposto eventuali alternative. Alba Parietti ha più volte tentato di dire la sua, senza però ricevere attenzione da parte dei naufraghi e dell’inviato stesso.

“Possiamo dire anche la nostra o siamo qui solo per prenderci della m… in faccia? E che cavolo!”, incalza spazientita la 57enne. Il tutto nel giro di pochi minuti. Sebbene Alessia Marcuzzi sia intervenuta per censurare i toni e sedare il disappunto dell’arguta opinionista, il suo appello è stato vano. L’esplicita frecciatina di Alba Parietti ha trovato replica, dando origine ad un autentico botta e risposta.

Alvin non ha trattenuto l’insofferenza verso la cocciuta opinionista del reality. “Non ho sentito cosa avete detto e forse è meglio. Lasciamo agli altri i rancori e rifacciamo la prova” ha replicato con diplomazia e professionalità il 41enne.

In rete la caustica stoccata di Alba Parietti è immediatamente divenuta virale e dai fan di Alvin sono partite le accuse di arroganza: “Alvin è la dimostrazione del fatto che se uno è un vero conduttore e non un conduttore improvvisato, la differenza si vede eccome”, ha sentenziato un utente di Twitter.

Ma tra i telespettatori de L’isola dei Famosi serpeggia anche un’altra ipotesi: “Qualcuno le ha intimato di star zitta e quindi Alba Parietti ha sbottato. Gli autori le hanno detto di star zitta”, ha scritto una internauta, schierandosi a favore dell’opinionista.“Alvin è pesante e credo abbia finito quest’anno la sua esperienza in questo ruolo” afferma un altro utente.