L’Isola dei Famosi, Alba Parietti dopo lo sfogo: "La mia frase non era rivolta ad Alvin" e tira in ballo un’autrice

Durante l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, andata in onda su Canale 5 lunedì 25 marzo, Alba Parietti ha perso la pazienza e ha pronunciato una frase che in molti hanno pensato fosse rivolta all’inviato Alvin, proprio perché in quel momento stava parlando lui.

Tutto è accaduto durante una prova e, mentre Alvin stava riunendo i naufraghi per far iniziare di nuovo la competizione, la Parietti metteva in evidenza una scorrettezza. A quanto pare, però, l’opinionista si è sentita messa da parte e ha sbottato: “Possiamo dire anche la nostra o siamo qui solo per prenderci della m… in faccia? E che cavolo!”, mentre Alvin rispondeva con un signorile: “Non ho sentito cosa avete detto e forse è meglio. Lasciamo agli altri i rancori e rifacciamo la prova senza provocare scontri“.

Alba Parietti rivela a chi era indirizzato il suo sfogo

Sui social è stata molto apprezzata la sua reazione, ma la Parietti ha voluto sottolineare che il suo sfogo non era per nulla diretto all’inviato del quale, peraltro, nutre una forte stima: “La mia frase colorita non era rivolta nel modo più assoluto ad Alvin, del quale apprezzo totalmente il lavoro e i toni sempre gentili, professionali e pacati e soprattutto rispettosi”.

A questo punto in molti si chiedono cosa abbia provocato allora questa sua reazione così indispettita: la Parietti non esita a rivelare il destinatario di tanto nervosismo. L’opinionista rivela che “un’autrice” – rimasta per ora anonima – voleva impedirle di intervenire: “Mi rivolgevo a un’autrice con la quale io non mi rapporto mai, che senza microfono, come da sua abitudine, voleva zittirmi e impedirmi di esprimere la mia opinione sulla questione”.

Questa affermazione riporta alla mente una dichiarazione, sempre della Parietti, all’epoca del tanto controverso videomessaggio di Corona per Fogli. Sui social la donna era stata rimproverata per non essere intervenuta in maniera più decisa in difesa di Riccardo Fogli. Lei allora aveva rivelato: “Più che distaccata con il microfono staccato.. ho detto che condividevo ciò che ha detto Alda e altro…”.