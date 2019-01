L’Isola dei Famosi, Alba Parietti confonde un termine e commette una clamorosa gaffe

E’ partita la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” condotta come sempre da Alessia Marcuzzi, affiancata da due nuovi volti in veste di opinionisti: Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Una versione del reality tutta rosa con tre donne che, si prevede, ci riserveranno momenti indimenticabili.

Alba Parietti si è già portata avanti con il lavoro, commettendo una gaffe che sta facendo il giro del web e ha creato ilarità tra il pubblico, incredulo di come una persona con una dialettica notevole, possa aver scambiato due termini così diversi e creare, quindi, un qui pro quo che non poteva passare inosservato. Vediamo di cosa si tratta.

Tutto è successo dopo la presentazione di Paolo Brosio – famoso per la sua conversione alla fede e in evidente difficoltà davanti alle tante tentazioni che l’Isola gli metterà sotto agli occhi dalla mattina alla sera grazie a procaci ragazze in continuo deshabille – ecco arrivare la domanda della D’Eusanio: “Come si chiama quella cosa dove si custodisce l’ostia?”.

La Gaffe di Alba Parietti

A questo punto la Parietti arriva in soccorso della sua collega in studio, ma non sa che questo aiuto le costerà un passo falso. Alba, sicura della sua indiscussa cultura, rispode tranquillamente: “Postribolo“, non rendendosi conto che la parola pronunciata non ha nulla a che vedere con la Chiesa e le ostie, anzi tutt’altro.

La parola “postribolo”, infatti, fa riferimento a letteralmente a “casa di prostituzione (di infimo ordine), bordello“, lungi da ciò che avrebbe voluto spiegare la Parietti. Forse Alba pensava al “turibolo” – vaso, spesso in metallo, dove viene bruciato incenso in grani o altre essenze profumate e penetranti durante una funzione – anche se il nome esatto del contenitore di ostie è “pisside“.

Fatto è che l’errore non è passato inosservato e tra coloro che si sono accorti di questo equivoco, spicca il conduttore di TV Talk Massimo Bernardini, che su twitter non ha mancato di commentare l’accaduto: “Alba Parietti mi sente sabato…Confonde il turibolo con il postribolo mentre la sua collega si riferiva alla pisside”. Certo è che la Parietti avrà commesso la gaffe senza dubbio in “buona fede”.