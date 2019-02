L’Isola dei Famosi affonda sotto i colpi di "Che Dio Ci Aiuti”, Mediaset deve correre ai ripari

“L’Isola dei Famosi” è ai minimi storici, ha segnato il 13.28% di share e ottenuto 2.405.000 spettatori: la serata è stata nuovamente vinta dalla fiction di Rai1 “Che Dio Ci Aiuti” con i suoi 5.682.000 spettatori pari al 21.2% di share. Al disastro ha concorso anche Rai2 con la partita tra Inter-Lazio che ha visto una media di 4.630.000 spettatori con il 19.17% di share.

Non occorre essere dei fini analisti per comprendere che, probabilmente, il pubblico è satollo dei reality, quanto meno nella formula attualmente proposta: nell’ultimo anno e mezzo Canale 5 ha inflazionato il palinsesto mandando in onda 6 reality show, GFVip, GF, Isola, Temptation Island classico e vip gremiti da presunti vip che nella vita fanno solo il concorrente da reality, come Francesca Cipriani, Stefano Bettarini, e da personaggi noti per amenità televisive e social.

L’odierna edizione dell’Isola è improntata su ciò che accade sui social e in tv, vive di riflesso, i naufraghi possono visionare ciò che succede in Italia, essere al corrente dei detrattori e delle loro accuse. Selvaggia Lucarelli ha sgamato John Vitale che un anno fa, su FB, ha pubblicato post aggressivi contro Barbara d’Urso: Alessia Marcuzzi è corsa ai ripari ed ha redarguito, con pedante ripetizione, il naufrago augurandosi la sua eliminazione. La produzione, non essendo a conoscenza dei commenti inopportuni, ha deciso di non punirlo perché i fatti sono accaduti prima del programma.

La riabilitazione di Taylor Mega è parsa una farsa anche alla luce di ciò che è accaduto l’anno scorso quando davanti alle accuse della Henger Francesco Monte venne difeso a spada tratta. I primi giorni di permanenza sull’Isola non hanno generato niente, i naufraghi hanno eluso ogni possibile dinamica accelerante.

La puntata ha visto il suo apice quando la giunonica Francesca Cipriani ha fatto sfracellare al suolo il Divino Otelma, che sottoposto ad accertamenti, è scomparso dalla vista delle telecamere. In studio tutti hanno riso dinnanzi alla caduta del non più giovane uomo, reiterando il vecchio assioma che la buccia di banana fa sempre il suo effetto. In realtà non vi era niente da ridere, Otelma si è fatto male veramente.