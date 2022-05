L’isola dei famosi, accusa choc: "Un chirurgo ritocca le naufraghe"

Ascolta questo articolo

La dottoressa Dvora Ancona, conosciuta per avere uno dei centri di medicina estetica per la cura ed il benessere del corpo senza bisturi migliori in Italia oltre ad aver ottenuto una certa popolarità per essere stata ospite nei programmi di Barbara D’Urso, ha lanciato un duro attacco nei confronti de “L’isola dei famosi”.

Sui social network, ove viene seguita da ben 20 mila persone su TikTok, la dottoressa Ancora rivela che secondo il suo occhio esperto alcune naufraghe della trasmissione condotta da Ilary Blasi sarebbero in mano ad un chirurgo per alcuni ritocchini con il botox, un trattamento che si usa principalmente per ridurre le rughe di espressione.

Le accuse di Dvora Ancona

“Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici” rivela Dvora, lanciando nuove ombre su “L’isola dei famosi”. Inizialmente si concentra sui presunti cambiamenti ottenuti da Carmen Di Pietro, ove accusa la naufraga di essere cambiata da una settimana all’altra: “Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto. Lei è stata rifatta una settimana fa, perché prima aveva la faccia diversa“.

Successivamente, come riportato testualmente dal sito del “Corriere dello Sport“, parla anche di Lory Del Santo: “Tutti vanno lì e poi cambiano all’improvviso. Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra e adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come la Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia“.

Accuse che al momento non sono state commentate dagli autori de “L’isola dei famosi”, ma sicuramente le parole di Dvora Ancona sui social network hanno alzato un nuovo polverone, dal momento che è arrivata anche in tendenza su Twitter nel giro di poche ore.