L’Isola dei Famosi, Abdelkader Ghezzal spiega i motivi dell’addio

La lista dei ritirati di questa edizione de “L’Isola dei Famosi” continua ad espandersi. Fino a questo momento hanno salutato la trasmissione per motivi personali Youma Diakite e Jo Squillo. A questi nomi si aggiunge anche quello di John Vitale, che ha fatto parte del format “Saranno Isolani“, decidendo di abbandonare per le offese rilasciate a Barbara D’Urso sul suo profilo di Facebook.

L’addio di Abdelkader Ghezzal è avvenuto però come un fulmine a ciel sereno. Infatti l’ex calciatore, fino a quel momento, non aveva mai mostrato nessun segno di debolezza e, per questo motivo, sembrava potesse continuare il suo percorso all’interno del reality show. I motivi dietro a questo ritiro vengono spiegati proprio dall’algerino.

A causa di questo ritiro, gli autori hanno deciso di sospendere il televoto con Aaron Nielsen e Luca Vismara. I telespettatori comunque non sono rimasti a bocca asciutta, poiché Alessia Marcuzzi durante la puntata ha dichiarato che, per questa puntata, tutti si trovano in nomination e quindi chiunque potrebbe lasciare l’Honduras.

Le parole di Ghezzal

Prima di lasciare “L’Isola dei Famosi“, l’ex calciatore ha avuto un duro confronto con Paolo Brosio. Abdelkader infatti non avrebbe apprezzato il comportamento avuto dall’ex inviato di “Quelli che il Calcio“. La pioggia infatti stava rischiando di far spegnere il fuoco e tutti, tranne appunto Brosio, si erano dati da fare per metterlo al sicuro. Qui l’algerino, prima di salutare gli altri, si è espresso con delle parole pesanti nei suoi confronti.

Queste sono le sue parole che motivano il suo addio dal reality show: “L’Isola mi ha dato le risposte più belle, però l’unica risposta vera che mi importava era cosa avrei voluto far da grande. E l’Isola me l’ha data“. Le sue parole hanno commosso tutti, soprattutto Marco Maddaloni, con i due che si sono dati un lungo abbraccio.