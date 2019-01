L’Isola dei Famosi, Aaron Nielsen è un nuovo concorrente: ecco la sua biografia

Tra i concorrenti di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show in onda su Canale 5 dal 24 gennaio e condotto da Alessia Marcuzzi, c’è anche Aaron Nielsen. Un nome uscito come un fulmine a ciel sereno, poiché fino a questo momento il suo personaggio non è mai stato accostato come possibile naufrago del programma.

La sua partecipazione viene confermata così sulla pagina Instagram de “L’Isola dei Famosi“: “Dopo le passerelle più prestigiose della moda, è pronto a conquistare le spiagge dell’Honduras: Aaron Nielsen è un naufrago dell’Isola”. Il pubblico, come si può leggere anche dai commenti sotto allo scatto, è rimasto abbastanza spiazzato dalla scelta degli autori, poiché non viene ritenuto abbastanza famoso per partecipare nel programma.

La biografia di Aaron Nielsen

Il ragazzo è nato il 19 aprile 1993 a Mendrisio, un comune svizzero del Canton Ticino. È il figlio di Brigitte Nielsen, una delle icone degli anni ’80 soprattutto per il suo look aggressivo e statuario. Ironia della sorte, proprio la donna in questi mesi è stata accostata più volte per partecipare al reality show, ma alla fine hanno optato per il figlio.

Come rivela il sito “Davide Maggio“, Aaron ha trascorso la sua infanzia a Morcote, un piccolo comune svizzero di 755 abitanti situato nel Canton Ticino, insieme ai suoi fratelli Killian Nielsen e Raoul Ayrton Meyer. Dopo che i suoi genitori si sono separati, all’età di 11 anni decise di trasferirsi a Milano insieme al padre.

Nel 2017 decide di lasciare il nostro paese per andare in Spagna, e qui inizia a trovare i primi ingaggi da modello. In seguito ritorna a Milano, e continua a fare il modello per aziende del calibro di Versace, Etro e Colmar, solo per citarne alcuni. Ora cerca di sfruttare questa occasione per sbarcare su l’isola per sfondare nel mondo televisivo.