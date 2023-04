L’Isola dei Famosi 2023: svelato il cast ufficiale

L’Isola dei Famosi 2023 si prepara a salpare: il cast ufficiale è stato finalmente annunciato. Il celebre reality show prenderà il via il 17 aprile in prima serata su Canale 5, due settimane dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi sarà alla guida del programma per la terza volta consecutiva, coadiuvata dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Alvin, inviato ormai esperto, sarà ancora una volta in Honduras per seguire da vicino i naufraghi.

I naufraghi ufficiali

Tra i nomi più attesi, la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini. Non mancheranno i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise, il presentatore televisivo Marco Predolin e l’attore e modello brasiliano Christopher Leoni.

L’ex suora e cantante Cristina Scuccia e la modella Claudia Motta sono altri due volti noti pronti a vivere l’esperienza honduregna. Inoltre, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e l’influencer Gian Maria Sainato, noto per la sua rivalità con Tommaso Zorzi, si aggiungono al cast.

I debuttanti dell’Isola

Tra i volti nuovi, il duo musicale Jalisse, composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, freschi del recente rifiuto al Festival di Sanremo. La modella brasiliana ed ex compagna di Antonino Spinalbese, Helena Prestes, l’attrice Pamela Camassa e la presentatrice e attrice Corinne Cléry sono pronte a mettersi in gioco. Infine, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento, attrice e figlia del regista Dario Argento, completano la lista dei naufraghi.

Questi sono i 17 concorrenti che prenderanno parte all’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi, come confermato dal sito TvBlog. Non è escluso che nel corso della trasmissione possano essere introdotti nuovi naufraghi, come accaduto in passato. Sarà interessante scoprire come il reality si adatterà alle recenti linee guida di Mediaset riguardanti i comportamenti da tenere in televisione. Non resta che attendere l’inizio dell’avventura, fissato per il 17 aprile, per scoprire come i naufraghi affronteranno le sfide dell’Isola.