L’isola dei famosi 2023, confermato il cast ufficiale: i Jalisse e Nathaly Caldonazzo tra i concorrenti

Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione de “L’isola dei famosi“, reality condotto da Ilary Blasi che vedrà la sua puntata di esordio lunedì 17 aprile su Canale 5. Finalmente è stato svelato da Tv Sorrisi e Canzoni il cast ufficiale di concorrenti che si sfideranno nell’edizione 2023.

Partendo dai nomi già precedentemente confermati, saranno presenti nel cast l’attrice Fiore Argento, che è figlia del regista Dario Aregento e Marisa Casale e quindi sorellastra di Asia Argento, il conduttore Alessandro Cecchi Paone insieme al suo compagno, il 24enne Simone Antolini, e l’influencer brasiliana Helena Prestes, che ha già partecipato a “Pechino Express”.

Per quanto riguarda i nuovi nomi, è stata confermata la presenza della cantante vincitrice di “The Voice” ed ex suora Cristina Scuccia, oltre alle più famose “meteore” del Festival di Sanremo, il duo Jalisse composto dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci. I due vinsero la competizione nel 1997 con “Fiumi di parole“, senza riuscire mai più a qualificarsi per il festival negli anni successivi né a replicare il successo ottenuto con il singolo.

A rappresentare il mondo della recitazione, la 73enne francese ed ex Bond-girl Corinne Cléry ed il 36enne brasiliano Christopher Leoni, già concorrente in “Ballando con le stelle”, mentre rappresentano il mondo della moda la Miss Mondo Italia 2021 Claudia Motta e la modella e conduttrice Pamela Camassa, compagna del conduttore Filippo Bisciglia che vinse anche lei Miss Mondo Italia nel 2002.

Dal mondo della radio i conduttori Paolo Noise e Marco Mazzoli, rispettivamente voce e creatore dello Zoo di 105, mentrte completano il cast l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, l’ex conduttore e concorrente del “Grande Fratello VIP” Marco Predolin e la showgirl Nathaly Caldonazzo. Oltre alla conduttrice Ilary Blasi, il pubblico vedrà il ritorno di Vladimir Luxuria nei panni di opinionista del programma, affiancata quest’anno dalla new entry Enrico Papi, mentre Alvin sarà l’inviato dello show.