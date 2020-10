L’Isola dei Famosi 2021, le prime indiscrezioni: alla conduzione Ilary Blasi e nuova location per il reality show

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale “Vero Tv“, diretto da Laura Bozzi, Mediaset avrebbe pensato di far condurre la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” a Belén Rodríguez. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha già partecipato alla sesta edizione del reality show classificandosi al secondo posto con il 44% dei voti.

Ma a quanto pare la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi, escludendo il talent show “Tú sí que vales” che Belen conduce insieme a Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni, non sembra essere ancora intenzionata a dare un programma in prima serata condotto solamente dalla showgirl argentina.

La conduttrice e le prime indiscrezioni sul reality show

Infatti, come riportato da “Bubinoblog“, la prossima conduttrice non dovrebbe essere Belén Rodríguez: “La prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in onda nei primi mesi del 2021 su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi, vedrebbe diverse novità, tra cui il cambio di location”.

Secondo il settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti, la prossima edizione del reality show non andrà più in onda dal Honduras. Si tratta di un importante colpo di scena poiché, escludendo le prime tre edizioni ambientate Repubblica Dominicana, precisamente nella penisola di Samaná e l’ottava a Corn Island in Nicaragua, i concorrenti sono sempre sbarcati a Cayos Cochinos, sulla costa settentrionale dell’Honduras.

Non si è trattata di una decisione semplice, ma la rete sembra essere costretta a traslocare. Intanto il sito “Bubinoblog” svela anche la prossima destinazione dei concorrenti: “La produzione del programma starebbe vagliando la possibilità di far approdare i concorrenti vip in territorio europeo e precisamente ‘In una paradisiaca isoletta disabitata delle Azzorre o delle Canarie'”.

Ovviamente sul cast non si conosce ancora nulla. La trasmissione infatti dovrebbe andare in onda, escludendo dei colpi di scena, nei primi mesi del 2021 e gli sforzi al momento sono concentrati tutti sul “Grande Fratello Vip”.