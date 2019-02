L’Isola dei Famosi 2019, tra Soleil e Jeremias potrebbe iniziare una storia d’amore

Sempre più viva l‘Isola dei Famosi di quest’anno e questo sopratutto grazie alla “vivacità” dei naufraghi. Nuove coppie si stanno formando, nuovi gossip in arrivo. C’era già aria di intesa tra Soleil e Jeremias, ma dopo le dichiarazioni dei compagni di avventura, la domanda nasce spontanea: sarà il reality show a creare una nuova coppia?

Il primo a parlare, all’interno di un cofessionale, è stato proprio Luca Vismara, l’ex alunno della scuola più famosa d’Italia – Amici 17 -. ha detto di aver notato un certo avvicinamento tra Soleil e Jeremias che potrebbe lasciare intravedere un qualcosa in più rispetto al classico dialogo: “Ci sono due coppie – ha detto Luca – Una ormai la conoscete ed è formata da Sarah e il nostro Yuri. Mentre invece c’è una nuova coppia sull’Isola e sono Soleil e Jeremias” Vismara ha ammesso che questo pensiero, tra l’altro, è condiviso da altri suoi colleghi naufraghi.

In effetti anche il judoka Marco Maddaloni, in un coffessionale, ha parlato della coppia affermando di aver notato un “avvicinamento strano tra loro due” e, ciliegina sulla torta, in tutti i Day Time, gli spazi che tutti i giorni i vari canali mediaset dedicano all’Isola dei Famosi, Soleil e Jeremias, durante le inquadrature, sono sempre insieme.

A dire il vero, durante la puntata, l’impressione era che Solei avesse un interesse particolare per Stefano Bettarini, ma stanto all’evolversi dei fatti, l’infatuamento vero dell’ex di Luca Onestini era solo ed esclusivamente verso Jeremias Rodriguez.

Come si suol dire “se son rose fioriranno” e a noi non resta che attendere e vedere quello che succederà. Di sicuro, l’edizione di quest’anno del reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione degli ironci tre della Gialappa’s Band e delle opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, riserverà delle belle sorprese, in particolar modo per quanto riguarda il gossip.