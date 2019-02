L’Isola dei Famosi 2019: Stefano Bettarini non riesce a nascondere un certo interesse per Ariadna Romero

L’abbagliante bellezza di Ariadna Romero e delle sue curve pazzesche non poteva passare inosservata agli occhi di Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura non è riuscito a mascherare la propria istintiva espressione di meraviglia, dinnanzi alla folgorante bellezza della nuova concorrente de L’Isola dei Famosi 2019.

Il 47enne di Forlì non è riuscito a togliere gli occhi di dosso ad Ariadna Romero, modella ed ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, velino moro di Striscia La Notizia. Stefano Bettarini è rimasto immediatamente impressionato dalla straordinaria presenza della nuova naufraga honduregna.

Che l’incorreggibile latin lover Bettarini abbia mandato in frantumi il cuore della sua fidanzata Nicoletta Larini? Per quanto intenzionato a non commettere tradimenti sull’Isola dei Famosi, Stefano non è stato in grado di celare la propria reazione istintiva al carisma di Ariadna, quando è comparsa all’improvviso all’orizzonte della spiaggia honduregna.

Pur essendo la reazione di Stefano Bettarini legittima, la sua fidanzata 24enne Nicoletta Larini, dal lontano studio di Canale 5, non si aspettava affatto una reazione simile da parte del suo partner. Lo sguardo ammaliato del suo boyfriend, visibilmente attratto dalla 32enne cubana, è stato un pugno allo stomaco: con una risata isterica, Nicoletta ha commentato la condotta dell’irrecuperabile playboy.

Adesso Bettarini non ha alternative se non quella di giustificare il suo lungo sguardo eloquente alle curve sinuose di Miss Romero, la cubana che ha monopolizzato la sua attenzione. Che sia motivato ad interagire con Ariadna? Stefano Bettarini è davvero pronto a giocarsi il tutto per tutto?

Com’era prevedibile, sui social network i telespettatori stanno scommettendo che quella di Bettarini non sarà una reazione isolata. L’espressione affascinata dell’ex marito di Simona Ventura è stata plateale. Seppur impegnato sentimentalmente, appare del tutto evidente che lo sciupafemmine toscano non sappia gestire le proprie emozioni ed il proprio spasmodico trasporto per il gentil sesso.