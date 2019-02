L’Isola dei Famosi 2019, sospensione della macchina del riso: ecco cos’è successo

Tra le tante cose che generano frustrazione ai naufraghi de L’Isola dei Famosi 2019, senza ombra di dubbio annoveriamo l’estenuante macchina del riso. Affamati e fisicamente provati, i vip del reality sono stati recentemente ragguagliati sull’imminente sospensione del servizio della ruota contagiri.

Per consentire la manutenzione della macchina del riso, ai naufraghi verrà ugualmente erogata la razione di riso giornaliera, la quale verrà porzionata dal leader settimanale. Il ripristino delle normali condizioni del servizio è previsto nei prossimi giorni, salvo imprevisti.

Rilassàti, sorridenti come fosse il primo giorno di ferie. I naufraghi, letteralmente entusiasti, hanno dimostrato di apprezzare la sospensione – seppur temporanea – del meccanismo e si sono espressi manifestando la loro gioia.

Il prossimo comunicato, che porterà aggiornamenti in merito al funzionamento della ruota contagiri, è dietro l’angolo e l’entusiasmo dei concorrenti è destinato a scemare. Il servizio della macchina del riso, infatti, verrà riprogrammato quanto prima.

Chissà se gli autori della trasmissione, sentite le lamentele dei naufraghi, aboliranno in maniera definitiva il tanto detestato meccanismo della macchina del riso. Negli ultimi giorni, infatti, il girotondo intorno alla ruota procedeva a rilento, a causa dell’evidente indebolimento fisico e mancanza di energie dei vip. Ma non ci sarà mai una vera felicità dei concorrenti finché il meccanismo non verrà sradicato definitivamente.

Sui social network, intanto, il cinico popolo del web sta dimostrando grande scetticismo in merito all’improvvisa – quanto sospetta – manutenzione della ruota contagiri. Tra i numerosi tweet apparsi su Twitter, un arguto telespettatore ha sentenziato: “Il senso di bloccare la macchina del riso? L’unica cosa che creava dinamiche. Ma gli autori dove li hanno presi? Boh, ma seriamente! Licenziateli! Non sanno fare il loro lavoro”. Un altro utente ha esclamato: “È una vacanza… Altro che isola… Gli date il fuoco, gli date il riso, gli avete tolto la ruota… CHE DELUSIONE”.