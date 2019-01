L’Isola dei Famosi 2019: Luca Dorigo potrebbe sostituire Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez, nella sua ultima intervista rilasciata a “Verissimo“, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, ha confermato le indiscrezioni delle ultime settimane su una sua presenza al reality show de “L’Isola dei Famosi“, in onda dal 24 gennaio sempre sulla stessa rete ma con la conduzione di Alessia Marcuzi.

Nonostante questo, la presenza di Jeremias Rodriguez è a forte rischio. Il fratello di Belen si è presentato negli studi di “Verissimo” con una vistosa fascia sulla mano a causa di un infortunio con gli sci. Da Silvia Toffanin ha espresso il suo desiderio di voler sbarcare in “Honduras” e gettarsi in questa esperienza, ma le ultime notizie rivelano che la sua presenza non è più così certa.

La delusione di Jeremias e il possibile sostituto

L’argentino ha espresso il forte desiderio di partecipare a “L’Isola dei Famosi” e si riterebbe anche uno dei favoriti per trionfare: “Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me”.

Il suo posto, a causa di questo infortunio, potrebbe essere preso da un altro ragazzo conosciuto in tv. Secondo il settimanale “Spy”, ideato da Alfonso Signorini, gli autori avrebbero già trovato il suo sostituito prima del responso del medico. La trasmissione infatti non vogliono trovarsi impreparati se ci saranno delle notizie poco positive su di lui.

Secondo le ultime news, il possibile sostituto di Jeremias Rodriguez potrebbe essere Luca Dorigo, che ha partecipato a “Uomini e Donne”, in veste di tronista, per tre volte. Il ragazzo è stato accostato più volte a “L’Isola dei Famosi“, ma questa per lui potrebbe essere la giusta occasione dopo tanto tempo.