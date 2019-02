L’Isola dei Famosi 2019, Jo Squillo si denuda e resta in topless sotto gli occhi di tutti

La protagonista dello spogliarello improvvisato è Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, sbarcata in Honduras da appena un paio di giorni. Si è denudata con nonchalance e ha cantato nuda per esternare tutta la sua verve ed entusiasmo. La conduttrice di “TvModa” è apparsa disinibita, con le mani attorno al seno, su uno sfondo marino, denudandosi senza un valido motivo concreto.

Uno spettacolo improvvisato al largo della spiaggia honduregna per la 56enne milanese. Con una mossa rapida si è tolta il costume restando in topless, ha mostrato a tutti il suo seno tonico, la sua rigogliosa silhouette e ha lasciato a bocca aperta gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2019.

Via il pezzo di sopra del bikini: quella che tutti credevano una seria e professionale conduttrice tv, è rimasta senza veli, scoprendo un minuto décolleté di tutto rispetto. Come mostrano le sequenze del video diffuso sul web – il quale testimonia il suo impudico quanto provocatorio streaptease – sembra proprio che l’astuta Jo Squillo si sia inventata uno spogliarello volto a calamitare l’attenzione degli altri naufraghi e degli addetti alle riprese.

Inutile sottolineare come il gesto della 56enne abbia divertito gli altri concorrenti del reality, stuzzicando la fantasia delle altre naufraghe, le quali nei prossimi giorni potrebbero cogliere la palla al balzo ed emulare la performance di Jo Squillo, con l’obiettivo di attirare l’attenzione delle telecamere attorno a sé.

Sul web i commenti degli internauti non sono tardati ad arrivare. Sull’affollato social network Instagram alcuni fan della briosa conduttrice tv hanno esternato la loro totale approvazione per il gesto compiuto da Jo Squillo: “Mitica, già in topless! Sei una forza della natura”. Altri followers, invece, hanno voluto esprimere con educazione la loro perplessità e delusione: “Sono rimasta basita a vederti in topless”. Un seguace della 56enne ha aggiunto: “Era proprio il caso?”.