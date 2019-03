L’Isola dei Famosi 2019, il possibile vincitore secondo i bookmakers

Mancano pochissimi giorni alla finale de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi insieme ad Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Si sfideranno per la vittoria finale Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Luca Vismara, Aaron Nielsen e Sarah Altobello, con gli ultimi due che dovranno affrontare anche l’ultima nomination.

L’atmosfera, mai come questa settimana, è stata totalmente pacifica. Tutti i naufraghi, ma in particolar modo Marina La Rosa, si sono goduti la loro settimana in Honduras senza Riccardo Fogli e Soleil Sorge. L’ex gatta morta del Grande Fratello ha anche attuato una “vendetta” nei confronti della modella italo americana.

Le quote dei bookamers

Per i fan della trasmissione, la finale verrà contesa tra Marco Maddaloni e Marina La Rosa. E anche “Eurobet” la pensa nella stessa maniera, poiché quota entrambi i naufraghi a “2.75” volte la posta. Entrambi vengono seguiti da Aaron Nielsen a “4.00”, mentre Luca Vismara e Sarah Altobello sono quotati rispettivamente a “5.00” e “6.00”.

Quote leggermente diverse da parte di “Snai“. Per la società italiana attiva nel gioco d’azzardo il vero favorito per la vittoria è il judoka Marco Maddaloni (3.00) seguito da Marina La Rosa e Aaron Nielsen (3.50). Luca Vismara e Sarah Altobello seguono entrambi a (6.00).

Stanleybet invece dà come favorita Marina La Rosa (2.75) seguito da Marco Maddaloni (3.00) e Aaron Nielsen (4.00). Chiudono la classifica sempre Luca Vismara (5.00) e Sarah Altobello (6.00). Ovviamente, trattandosi di scommesse, il gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni.

Stando a quando riporta il forum (non ufficiale) del Grande Fratello, che attualmente si occupa de “L’Isola dei Famosi“, la vera favorita a trionfare in questa edizione del reality show è Marina La Rosa. Segue Marco Maddaloni, poi Aaron Nielsen, Sarah Altobello e infine l’ex allievo di “Amici” Luca Vismara.