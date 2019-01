L’Isola dei Famosi 2019, Filippo Nardi è il nuovo inviato. Sarà lui il successore di Stefano De Martino

Finalmente è stato reso noto che Filippo Nardi sarà il successore di Stefano De Martino come inviato in Honduras per l’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Il 24 gennaio 2019 infatti prenderà il via la quinta edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi che quest’anno però verrà trasmesso al giovedì invece che al lunedì.

Dopo un passato come concorrente del Grande Fratello, per Filippo questo è sicuramente un ritorno al reality ma soprattutto all’Isola dopo che nella passata edizione lui stesso aveva partecipato come naufrago. Questo per Nardi sicuramente è un successo personale e lavorativo dal momento che il suo personaggio ha cercato di farsi strada arrivando addirittura a far parte della squadra de Le Iene.

Purtroppo però il fenomeno Filippo Nardi negli anni ha perso quota portandolo ad allontanarsi progressivamente dal panorama televisivo fino a sbarcare proprio nell’edizione 2018 in Honduras grazie ad Alessia Marcuzzi che lo ha scelto come concorrente de L’Isola. Purtroppo però sembra che Filippo non sia riuscito a lasciare il segno dopo la sua eliminazione ma grazie a questa nuova opportunità sicuramente saprà farsi apprezzare dal pubblico affezionato al programma e non solo.

Il cast de L’Isola sembra essere già al completo anche se per quanto riguarda Jeremias Rodriguez è ancora tutto da decidere dal momento che il ragazzo, durante le feste natalizie, ha subbìto la rottura del metatarso costringendolo ad un riposo forzato. Per quanto riguarda invece le opinioniste che affiancheranno la bravissima conduttrice Alessia Marcuzzi è certo il fatto che Alba Parietti e Alda D’Eusanio riempiranno il vuoto lasciato da Mara Venier.

Compito sicuramente arduo dal momento che la conduttrice veneta ricopriva un ruolo fondamentale nella visibilità del programma ma purtroppo ha dovuto rinunciarvi per approdare in Rai con la sua Domenica In ma senza dimenticare l’affetto per Alessia ma soprattutto per il reality targato Canale 5.