L’ira di Maria: "Le palle nella vita?"

Parliamo di uno dei Talent Show più seguiti di sempre, che ormai va in onda da più di 20 anni. Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 è un Talent dove i ragazzi hanno la possibilità di frequentare la scuola a farsi notare per le proprie capacità artistiche. Nella puntata del 21 novembre, in onda nel pomeridiano di Canale 5, la Queen Mary della televisione italiana, perde le staffe e riprende due ragazzi.

Tutto ha inizio quando i cantanti, sono stati chiamati ad esibirsi su un compito dato ad oguno di loro non dai professori a cui fanno riferimento, il compito doveva essere svolto senza l’aiuto dell’auto tune. LDA, si esibisce con ‘It’s Oh So Quiet’ di Bjork, brano completamente fuori dalle sue corde, assegnatogli dalla Pettinelli.

Il giovane è molto piaciuto sia a Zerbi che alla Cuccarini che gli hanno dato un 10 ed un 7,5. Quando è toccato alla Pettinelli dare il voto, ecco le scintille, uno 0. La maestra della scuola e speaker afferma di dover dare 0 al cantante perchè il suo maestro lo avrebbe aiutato nel preparare l’esibizione. Infatti dalle immagini che poi ha mandato in onda la De Filippi, si vede Zerbi che da l’idea del dissing al ragazzo che ovviamente coglie al volo.

Il dissing è un termine di slang afroamericano e vuol dire mancare di rispetto, nello specifico il ragazzo ha scritto delle barre rivolte alla Pettinelli ma anche dalla scenografia il messaggio sembrava chiaro. LDA è stato più volte mandato in sfida dalla Pettinelli e sembra molto chiaro che alla maestra il cantante non piaccia, le sue parole erano quindi di protesta contro il pensiero della speaker.

Avendo ricevuto uno 0 dalla Pettinelli, LDA è tra gli ultimi in classifica e sicuramente dovrà andare in sfida Qui scocca la scintilla. Albe, cantante appoggiato dalla Pettinelli, si alza e chiede di poter andare in sfida al posto dell’amico. Specifica che non lo fa per una questione di amicizia ma perchè crede che l’esibizione di LDA sia stata migliore della sua e che non meriti di andare in sfida. Maria si arrabbia e spiega ad Albe che così fa passare l’amico come quello che ha paura di andare in sfida. Poi si rivolge verso LDA, apparentemente d’accordo con la scelta del cambio e tuona: “E le palle nella vita dove le avete lasciate? A Casa?”.

Frase sicuramente molto chiara ma Maria continua e spiega ai ragazzi che facendo il cantante si va in sfida tutti i giorni e che Albe avendo criticato la sua insegante per il voto dato ad LDA è come se gli avesse dato dell’incompetente. Maria sembra essere stata molto chiara, vedremo se i ragazzi avranno compreso.