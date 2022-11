L’intervista di Gegia: "Con Marco ci siamo chiariti. Mehmet potrebbe venire in Italia per farmi una sorpresa al GF Vip"

Ascolta questo articolo

In questi giorni Gegia ha rilasciato una lunga intervista al sito “Fanpage“, in cui ha parlato della sua breve ma intensa al “Grande Fratello Vip“, ove questa esperienza è stata sicuramente condizionata a causa della vicenda legata a Marco Bellavia. Si parla però anche della sua situazione sentimentale, in cui non nasconde di star vivendo una vera e propria favola insieme al fidanzato turco Mehmet Bozkurt.

Iniziando a parlare del reality show, ammette che la sua avventura non è stata tutta rosa e fiori, poiché ha dovuto abituarsi a delle nuove abitudini. È rimasta poi molto infastidita dalle luci dei riflettori, a causa di un intervento fatto in passato agli occhi per sostituire il cristallino.

L’esperienza di Gegia al “Grande Fratello Vip”

Nonostante fuori stia meglio, la cabarettista ammette che al “GF Vip” ha potuto fare delle conoscenze importanti: “Alfonso Signorini è di una simpatia e di una dolcezza uniche. E poi Sonia Bruganelli. Ma perché i cretini del web l’attaccano? È simpaticissima, dolcissima e dice sempre la verità, per questo dà fastidio. Gli autori sono stupendi, le ragazze della produzione le chiamo le mie badanti. Sono meravigliose”.

In questa intervista è impossibile non citare il caso legato a Marco Bellavia, sottolineando di non essersi mai comportata da bulla nella sua vita. Gegia difatti rivela di aver provato a spronare l’ex conduttore di “Bim Bum Bam”, rivelando come il suo tormento sia nato per la paura di essere eliminato per primo: “Ci hanno cacciato a furor di popolo, questo è vero. Tutti noi abbiamo fallito”.

Come riportato da Gegia, i psicologi su Marco Bellavia sarebbero intervenuti in maniera tempestiva, ma per la comica non possono fare miracoli. Una volta abbandonato la Casa, l’ex vippona rivela di aver fatto pace con il suo ex compagno di viaggio: “Ci siamo chiariti. Ci siamo seduti e gli ho chiesto: ‘Come stai?’ e lui: ‘Sto bene’. Solo questo volevo sapere, tutto il resto non m’interessava: ‘L’importante è che tu stia bene’, gli ho detto. Da quel momento, ogni volta che ci vediamo baci, abbracci, scherziamo e ridiamo“.

La storia d’amore con Mehmet

Nella Casa si è poi discusso lungamente della storia d’amore con Mehmet, in cui almeno inizialmente, si è avuto la paura che si trattasse di un secondo caso simile a quello di Mark Caltagirone. Tuttavia, dopo un videomessaggio mandato ad Alfonso Signorini, il 43enne turco è riuscito a fugare ogni dubbio sulla propria esistenza.

Fino a questo momento le cose con Mehmet, che fa il saldatore di materiali meccanici, sta andando per il verso giusto. Nei giorni scorsi Gegia ammette di aver provato ad andare a Istanbul, ma sia il fidanzato che l’agenzia di viaggi l’avrebbero bloccata dopo l’attentato fatto da una donna che ha ucciso sei persone (tra cui due bambini).

Per il futuro però Gegia non nasconde sorprese, tra cui una possibile ospitata di Mehmet al “Grande Fratello Vip”: “Verrà in Italia? Sì, certo. Lo saprete quando lo vedrete al Grande Fratello. Io non posso dirti quando arriva e se arriva, ma forse ci sarà una sorpresa. Per scaramanzia non dico niente, vedremo che succederà. Una cosa è certa, se viene, la prima tappa sarà il Grande Fratello da Alfonso Signorini”.