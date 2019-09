Lino Guanciale svela che "La Porta Rossa" e "L’Allieva" termineranno con la terza stagione

Lino Guanciale è stato protagonista di una recente intervista al giornale “Tv Serial”, in occasione di un evento nella città di Milano. L’avezzanese ha avuto modo di porre l’accento sui prossimi impegni lavorativi che lo vedranno fare ritorno in televisione, per la felicità dei milioni di telespettatori italiani.

L’interprete sarà protagonista di diverse fiction prossimamente in onda su Rai Uno e Guanciale ha posto l’accento su “Il Commissario Ricciardi“. Poi l’attore ha affermato: “Ce ne sono altre in cantiere”. Si è parlato de “La Porta Rossa 3” e de “L’Allieva 3”; ha rivelato, infine, che il personaggio nel quale si ritrova di più corrisponde al nome di Leonardo Cagliostro de La Porta Rossa.

Le parole dell’attore

Ha continuato dicendo: “Questo non vuol dire che sia quello a cui voglio più bene”. Ha spiegato che si tratta di una stagione con dei lavori impegnativi da affrontare e si trova al Milano Fest per parlare di un altro progetto che sta seguendo dall’inizio. Ci sono anche dei progetti internazionali e, nel prossimo anno, sarà anche a teatro con diversi spettacoli. Guanciale ha ricordato che sarà al teatro di Friuli con la commedia di cui è protagonista con la collega Gabriella Pession.

Inoltre ha ricordato che ci sarà il suo debutto in quanto per la prima volta sarà regista teatrale e ci sarà il ritorno de “La classe operaia va in paradiso” che sarà portato a Modena. L’attore ha spiegato di aver sempre detto riguardo alle serie televisive che, una volta arrivato alla seconda, deve capire se sia il caso di fare la terza ma deve esserci un motore che conduca a un terzo capitolo.

Ha svelato che La Porta Rossa e L’Allieva chiuderanno alla terza stagione il proprio corso attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio in merito, ricordando che tre è il numero perfetto.