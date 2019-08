Lino Guanciale, pronto a vestire i panni della sua nuova sfida: il Commissario Ricciardi

Il famoso attore Italiano, Lino Guanciale, divenuto col tempo un artista a tutto tondo, una vera punta di spicco per le serie tv della Rai, è alle prese con una nuova impresa tv. Spesso infatti si è avuto modo di osservare le fantastiche doti interpretative di Guanciale in numerose serie tv, tutte di proprietà Rai. L’attore ad oggi si ritrova a lavorare su una nuova avvincente sfida, calarsi nei panni di un commissario di polizia, ambientato nella Napoli degli anni 30.

Ideato dalla penna del famoso scrittore Maurizio De Giovanni, lo stesso che ha scritto anche “I bastardi di Pizzofalcone” il quale libro divenne a sua volta una serie tv, anche molto famosa. Questa volta è toccato ad un’altra sua serie di racconti di spicco, Il famoso Commissario Ricciardi; un commissario affascinante e misterioso, che nasconde dentro di se un potere, una dote, che può essere sia un dono ma anche una maledizione per Ricciardi.

Il commissario infatti è in grado di vedere il fantasma delle persone morte per cause violente, la cui morte deve indagare per cercare di capire il colpevole. Un destino segnato e grigio quello di Ricciardi, che è costretto ad osservare quindi i fantasmi ad ogni angolo della città. A tal proposito l’attore che interpreta Ricciardi, afferma che in realtà sono entrambi molto simili in quanto: “Come me, anche lui è un osservatore per professione“.

Durante un’intervista tenuta a “La Stampa” Guanciale afferma di vivere un periodo davvero d’oro dal punto di vista lavorativo, e proprio per questo non ha modo e intenzione di prendersi una pausa estiva. L’attore infatti è molto impegnato non solo sul fronte del piccolo schermo, ma anche in teatro. A tal proposito infatti afferma durante l’intervista: “Negli ultimi 6-7 anni la mia vita è completamente cambiata, vivo un momento professionalmente molto bello e intenso. E il meglio deve ancora venire. Impensabile fermarsi“

Inoltre Guanciale in autunno riprenderà con il suo tour teatrale con “I ragazzi di vita” e “After Miss Julie” ed anche “La classe operaia va in paradiso“; per quanto concerne invece il fronte serie tv, dal 2020 sarà un anno particolarmente impegnato, infatti afferma: “Nel 2020 mi aspettano i set delle mie fiction di maggior successo, La Porta Rossa e L’Allieva, entrambe alla terza stagione, oltre a una nuova produzione internazionale, impossibile da rifiutare“