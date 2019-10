Lino Guanciale premiato come miglior attore al Fano International Film Festival

Alla metà del mese di ottobre c’è un’iniziativa importante per premiare dei personaggi del mondo dello spettacolo che stanno vivendo un momento fondamentale nella propria carriera lavorativa. Si tratta di Lino Guanciale che ha ricevuto un premio di rilievo che va a sottolineare l’ottimo lavoro da lui svolto nel corso di questi anni, al punto da diventare il personaggio più amato della fiction.

L’interprete, nonostante gli impegni televisivi, non ha mai rinunciato al teatro, sua grande passione che gli ha regalato grandi soddisfazioni permettendogli di avere un rapporto diretto con il pubblico. Guanciale è stato nominato come il migliore attore della 31^esima edizione del Fano International Film Festival e ci sarà la possibilità di vedere con attenzione i cortometraggi per fare una valutazione più completa.

Il ruolo interpretato dall’attore nel cortometraggio

Il Fano International Film Festival premia il miglior attore e la miglior attrice, ma le sorprese non mancano da questo punto di vista. Dunque la rassegna di corti si svolgerà nella città marchigiana per quattro giorni dal 15 al 19 ottobre, dove si farà un quadro preciso della situazione.

L’attore Lino Guanciale si mette a confronto con un nuovo personaggio interpretando il ruolo di Pepitas e la regia di questo cortometraggio è affidata ad Alessandro Sampaoli. L’avezzanese avrà la possibilità di sperimentare confrontandosi con nuovi ruoli, che è uno dei vantaggi permesso da questo mestiere, come da lui stesso ribadito in diverse occasioni.

Dall’altra parte Luisa Ranieri verrà premiata come migliore attrice ed è la protagonista del cortometraggio intitolato “L’affitto”, diretta dal regista Antonio Miorin. La moglie di Luca Zingaretti sarà la protagonista di una storia che ha dei tratti drammatici al suo interno. Per quanto riguarda la cerimonia di premiazione dei corti italiani e stranieri che hanno vinto al Fano International Film Festival verrà organizzata al cinema Politeama della città marchigiana.