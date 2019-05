Lino Guanciale: nuovo look per il Commissario Ricciardi?

Si è sempre fatto il nome dell’attore Lino Guanciale per vestire i panni del Commissario Luigi Alfredo Ricciardi per la serie tv ambientata nell’epoca fascista. Le fans sperano che questo ruolo sia affidato al re della fiction, dopo che si è messo a confronto con qualsiasi tipo di personaggio, riuscendo sempre ad ottenere l’affetto del pubblico.

Alcuni giornali danno per certo questo tipo di novità, come nel caso dell’agenzia “Acting news“, che ha battuto la notizia in merito al ruolo del Commissario Ricciardi affidato a Guanciale. Il pubblico attende ulteriori conferme, ma è sicuro di vedere l’avezzanese in questa nuova veste.

Oggi 20 maggio Lino Guanciale sarà presente a Monsumanno Terme, dove porterà il suo spettacolo intitolato “Fuggi la terra e le onde”. Non è passato inosservato all’occhio del pubblico l’improvviso cambio di look dell’attore e ci si interroga sulle motivazioni. Una delle ragioni potrebbe essere legata all’interpretazione del personaggio di Ricciardi, figura ancora inedita.

Il look costituito da capelli ricci e senza barba simboleggia lo stile del commissario Ricciardi. Nonostante i continui annunci non ci sono indizi rilevanti in merito all’inizio delle riprese di questa nuova fiction. In una recente intervista Guanciale non ha nascosto il fatto che, nei prossimi mesi, sarà impegnato in molti progetti televisivi e tornerà sul set per la Rai. Ha anticipato che dovrà fare i conti con produzioni internazionali e girerà molte cose per Rai 1 e Rai 2.

Ha continuato, inoltre, dicendo che il suo intento è quello di non deludere le aspettative del pubblico e ha precisato che si sta prendendo una decisione in merito a quali fiction potranno avere un seguito. Nel mese corrente Guanciale ha ottenuto premi importanti, come avvenuto a San Miniato, dove ha ricevuto dall’Ucai la Stella dell’Arte per il teatro. L’unica certezza riguardo alla fiction “Il commissario Ricciardi” è che le riprese avranno luogo tra Napoli e Taranto.