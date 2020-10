Lino Guanciale è uno dei protagonisti di "Noi", il remake italiano di "This is us"

Lino Guanciale è uno degli attori di punta della fiction italiana. Ogni ruolo che interpreta piace e cattura l’attenzione, oltre ad essere indice di tantissimi ascolti e successo. In questo momento, la domenica sera stanno andando in onda gli episodi della terza stagione de “L’allieva” tratto dai romanzi di Alessia Gazzola che lo vede protagonista nei panni di Claudio Conforti insieme ad Alessandra Mastronardi. Per lui, sono tantissimi gli impegni che lo vedono in prima fila.

Sembra che l’attore sarà uno dei protagonisti di “Noi”, una nuova serie che è il remake italiano di “This is us” che sta raccogliendo grandissimo successo negli Stati Uniti d’America e anche in Italia sta andando molto bene grazie alla storia e ai suoi interpreti. Un nuovo progetto per l’attore che dovrebbe andare in onda, salvo cambiamenti, nel prossimo anno nei palinsesti televisivi.

Non si sa ancora quale possa essere il ruolo per lui, ma molti pensano che potrebbe indossare i panni di Jack Pearson, il personaggio principale della versione originale. Si tratta di una notizia di cui si parlava già lo scorso maggio e che ora sembra trovare conferma, anche se le notizie al riguardo sono davvero risicate.

Oltre a “L’allieva” e a questa nuova serie di cui si sa molto poco, la vita professionale di Lino Guanciale è ricca di tantissimi impegni che lo attendono e che sicuramente renderà felici i suoi tanti fan. Inoltre, l’attore è attualmente sul set de “I Sopravvissuti”, una nuova serie della Rai che dovrebbe giungere in televisione la prossima primavera.

Inoltre, nel nuovo anno, quindi sicuramente a gennaio, il pubblico rivedrà l’attore nei panni del Commissario Ricciardi, un personaggio nato grazie ai romanzi di Maurizio De Giovanni in cui avrà il ruolo del protagonista. Nel frattempo, dovrebbero anche partire le riprese della terza stagione de “La porta rossa”, ma per ora tutto è in standby.