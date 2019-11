Lino Guanciale e Il commissario Ricciardi: la fiction dovrebbe andare in onda alla fine del 2020

Potrebbe slittare la data della serie televisiva “Il commissario Ricciardi” nata dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni. Si parla della possibilità che il debutto venga rimandata alla fine del 2020 e non dovrebbe andare in onda nella prossima stagione.

Si pensava che la fiction fosse prevista per la stagione 2019-2020, ma ci sono stati dei colpi di scena. La notizia è stata resa nota dal regista della fiction Il commissario Ricciardi, corrispondente al nome di Alessandro D’Alatri che ne ha parlato sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Le parole del regista Alessandro D’Alatri sulla sua pagina di Instagram

La serie nei mesi precedenti è stata presentata al Fest di Milano ed era stata annoverata tra quelle che erano le fiction che dovevano essere trasmesse nella prossima primavera. C’erano tutti i presupposti per parlare del debutto de Il commissario Ricciardi, ma la situazione ha preso una piega inaspettata.

Le dichiarazioni del regista Alessandro D’Alatri hanno fatto intendere che il motivo di questo slittamento era dovuto ai lunghi tempi della post produzione che si sono rivelati determinanti per arrivare a questa decisione. Queste sono le dichiarazioni di Alessandro D’Alatri che ha deciso di rispondere ai fan, affermando: “Le riprese della serie avrebbero dovuto essere iniziate a febbraio scorso, invece sono partite a fine maggio”.

In estate le riprese sono state girate a Taranto e successivamente c’è stato lo spostamento del set in Campania. I protagonisti sono stati recentemente avvistati a Capodimonte. Il pubblico che attendeva il ritorno di Lino Guanciale dovrà attendere maggiore tempo rispetto a quanto previsto. Per il momento la data di messa in onda de Il commissario Ricciardi è prevista per la fine del 2020, oppure potrebbe essere trasmessa all’inizio del 2021. Nel frattempo l’attore avezzanese tornerà sul piccolo schermo in altre due fiction che hanno regalato molte emozioni, come “L’allieva 3” e “La porta rossa 3”.