Lino Guanciale delude i fan: "Dico addio a L’Allieva"

Lino Guanciale è un attore molto apprezzato e ambito dai vertici Rai. La prova è data dal fatto che ogni fiction in cui lavora raggiunge grande successo. Da “Che Dio ci aiuti” sino a “La porta rossa” passando per “Non dirlo al mio capo” fino ad arrivare a “L’Allieva”, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi. A proposito de L’Allieva, fa un annuncio che non manca di deludere i fan della serie.

Inoltre, da lunedì 25 gennaio sarà nei panni de Il commissario Ricciardi, la nuova fiction Rai. A pochi giorni dall’esordio di questa fiction, si racconta a Tele Più parlando anche del suo personaggio ne L’allieva: “Questo nuovo progetto mi ha fatto provare tante nuove emozioni, ma ho deciso che non farò più L’Allieva e oltre a me saluterà anche Alessandra Mastronardi. Sono convinto che sia il mio personaggio, Claudio Conforti, che Alice Allevi abbiano dato il meglio nelle prime tre stagioni. Non ci sarò nella prossima serie, mi concentro su Il commissario Ricciardi”.

Un nuovo progetto della Rai a cui Guanciale ha dato tutto sé stesso. Le riprese della serie sono state girate tra Taranto e Napoli, città della quale si è innamorato e dove spera di tornarci presto, proprio per l’aria che ha avuto modo di respirare e vivere in quella terra. Nelle pause dal set, racconta che si divertiva a passeggiare per quei luoghi dove ha avuto anche modo di comprare dei libri.

“Il commissario Ricciardi”, la nuova fiction che lo vede protagonista non è ancora andata in onda in quanto la prima puntata è fissata per lunedì 25 gennaio alle 21,25 su Rai 1, ma si pensa già a una seconda serie. A proposito di un seguito, Guanciale afferma che ci sono tutti i presupposti per una seconda serie.

Secondo Guanciale, vi è il materiale per un prosieguo e la cosa bella è che si tratta di una fiction le cui storie e intrecci si evolvono di puntata in puntata. Non resta ora che attendere la risposta del pubblico.