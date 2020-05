Linea Verde Estate 2020, ecco chi sono i conduttori

Siamo ormai prossimi alla bella stagione e moltissimi programmi stanno già scoprendo le carte per capire come saranno i palinsesti durante il periodo estivo. L’edizione invernale di Linea Verde che va in onda tutti i giorni su Rai 1, tra puntate inedite e repliche al posto della prova del cuoco, interrotta per via della pandemia, condotto da Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e il cuoco Peppone sta per salutare i telespettatori.

Nelle domeniche d’estate, ad accompagnare le giornate assolate degli italiani, alla ricerca di tradizioni e usi del Bel Paese, vi sarà una nuova coppia di conduttori. In base al sito Tv Blogo, a condurre Linea Verde nella versione estiva sono Marco Bianchi, chef ed ex conduttore in passato de La prova del cuoco, insieme ad Angela Rafanelli che il pubblico conosce bene, in quanto è un volto, ormai ex della trasmissione “Le Iene”, oltre che essere stata inviata di “Domenica In”, nella versione condotta, un po’ di tempo fa, da Cristina Parodi.

La Rafanelli non è nuova nelle file Rai, in quanto insieme a Francesca Fialdini, volto di punta, ha condotto un altro programma itinerante. Sono proprio Marco Bianchi e Angela Rafanelli a prendere il posto di Convertini e Muccicatelli che hanno dimostrato di avere una grande intesa, oltre a raccogliere tantissimo successo con il programma.

Grazie alla loro conduzione e all’entrata dei due conduttori nel programma, il cast si rinnova completamente, dal momento che le ultime edizioni del programma hanno visto al timone la coppia formata da Federica De Denaro e Federico Quaranta con la partecipazione del cuoco Peppone e le sue ricette.

Per ora, non si hanno ancora notizie riguardo alla data di messa in onda, ma l’orario dovrebbe essere ogni domenica a partire dalle 12.20 circa. Non si sa neanche quante puntate saranno. Per chi si perdesse le puntate, avete la possibilità di vederle in streaming su Rai Play.