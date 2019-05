L’Eredità, Raimondo Todaro vuole prendere il posto di Flavio Insinna

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Montarsi la testa potrebbe andare anche bene, poiché in questo periodo molti lo fanno con estrema facilità, ma di certo Raimondo Todaro, se avrà fatto questa richiesta ai dirigenti "Rai", dovrebbe capire che l'esperienza di condurre non è facile come quello di coach a "Ballando con le stelle". Comunque, sembra assai scontata la risposta della Rai.