L’Eredità, Marco Liorni potrebbe sostituire Flavio Insinna

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Sono molto contenta del successo di Marco Liorni alla conduzione di Reazione a catena e non mi dispiacerebbe vederlo come conduttore di un altro preserale quale L'eredità. Non so se le voci siano vere o solo pettegolezzo, ma se fossi al posto di Insinna parlerei con i dirigenti della Rai dal momento che mi sembra inviso e non sia rispettato.