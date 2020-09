L’Eredità: la nuova edizione parte lunedì 28 settembre su Rai 1

Torna in onda dal 28 settembre su Rai 1 Flavio Insinna con L’Eredità, un’edizione che, stando a quanto dichiarato dal conduttore nei video-promo di questi giorni, sarà all’insegna della semplicità. Ci saranno cambiamenti nella nuova edizione del programma tanto seguita dagli appassionati del programma che attendevano con ansia il ritorno di Flavio Insinna. Si tratta di un segreto che si dovrà scoprire giorno per giorno, puntata per puntata divertendosi con la simpatia travolgente del conduttore de L’Eredità.

Ritornerà sugli schermi a partire da lunedì prossimo ma già circolano sui canali Rai i promo della trasmissione con protagonista Flavio Insinna che dice: “Signore e signori buonasera: volevamo comunicarvi…no, troppo formale. Ciao… no, così troppo informale. Sta per ripartire.. no, sembra un treno. W la semplicità: dal 28 settembre L’Eredità!“. Trovato lo slogan perfetto, il presentatore è soddisfatto e divertito avendo trovato anche la rima giusta per il suo programma che ha l’obiettivo di far passare un po’ di tempo lieto al suo pubblico strappando qualche risata.

L’Eredità, il promo diverte il conduttore Flavio Insinna che continua a ironizzare sulla nuova edizione dicendo “No, perché uno a volte si fa prendere e si chiede: come lo faccio?” La simpatia innata del protagonista del programma televisivo Rai, si fa notare anche durante la realizzazione della pubblicità.

L’eredità 2020/2021: ecco le novità

Tra le novità annunciate come vere e proprie innovazioni del quiz-show prodotto con la collaborazione di Banjay italia, c’è la riduzione del numero delle professoresse che rimangono solo in due. Ginevra Francesca Pisani e Sara Arfaoui, già conosciute dal grande pubblico per le precedenti interpretazioni delle prof del programma di Falvio Insinna: L’Eredità.

La prima, Ginevra viene da Napoli, classe 1998; la seconda, ovvero Sara nata nel 1995 ha origini di Montebelluna che si trova in provincia di Treviso. Il pubblico che solitamente ravviva l’ambiente in studio, resta ancora fuori dalle porte degli studi Rai per la sicurezza di tutti e la prudenza necessaria in questo periodo.

Anche se altri programmi stanno reintroducendo alcune persone in sala, l’organizzazione de L’Eredità preferisce aspettare che non vi sia più emergenza sanitaria. Il pubblico seguirà la trasmissione dal divano della propria casa in tutta sicurezza.

L’Eredità su Rai 1: appuntamento per il 28 settembre

Tutto è pronto per questa nuova edizione de L’Eredita condotta da Flavio Insinna, ci saranno delle novità tutte da scoprire serata dopo serata. Intanto il conduttore riceve il testimone da Marco Liorni che finisce la sua edizione di Reazione a catena domenica 27 settembre, il programma che ha intrattenuto il pubblico per tre mesi.

L’Eredità si potrà vedere su Rai 1 dal lunedì alla domenica, alle ore 18.45 mentre Reazione a catena tornerà la prossima estate a partire da giugno 2021.