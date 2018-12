L’Eredità: insolita vincita di 47 mila euro nella puntata natalizia. Dubbi sulla regolarità del gioco

Sospetti sulla regolarità della puntata natalizia del quiz pre-serale L’Eredità e in particolare sulla specifica manche finale La Ghigliottina, che avrebbe permesso di vincere ben 47.500 euro ad una concorrente molto fortunata. Questo, in buona sostanza, è quanto riferito da Libero Quotidiano nella sua edizione online.

Sebbene il programma L’Eredità proclami trasparenza e correttezza, sono molti i dubbi sulla regolarità della meccanismo di vincita all’interno della trasmissione Rai condotta da Flavio Insinna. Secondo quanto riportato dal sito di news Libero Quotidiano, il sospetto è che possa esserci stata una vincita facile, volta a favorire l’audience televisivo nell’ultima puntata prima di Natale.

Nel mirino dei dubbi la sfida finale – la celebre Ghigliottina – giocata nella puntata del 24 dicembre 2018 con una sorprendente vincita di 47,500 euro. Ad insospettire è stato proprio l’importo molto alto assegnato con la vittoria della concorrente Viviana. Una vincita che ha tenuto incollati i telespettatori sino all’ultimo istante del quiz televisivo.

Per meglio comprendere il motivo di tali sospetti sulla trasmissione timonata da Flavio Insinna, occorre procedere con ordine. Le parole indicate nella puntata natalizia erano: piazza, costare, automatica, premi e napoletana. Tutti e cinque indizi particolarmente elementari e banali, che hanno portato con estrema facilità ad indovinare l’unica plausibile soluzione: ossia la tombola. Una parola decisamente prevedibile, dal momento che siamo nell’ultima settimana di dicembre, l’unico periodo dell’anno in cui si gioca al tradizionale e storico gioco della tombola.

Una vittoria regalata? Questo è ciò che ipotizza il sito di news Libero Quotidiano. Poiché la cultura del sospetto, in merito agli storici quiz televisivi dei canali Rai, sussiste da tempi immemori – anche in seguito ad approfondite inchieste condotte da Striscia La Notizia – stanno emergendo supposizioni, diffidenze e ipotesi di ogni tipo. Non si può certamente negare che, quello della campionessa Viviana, sia stato un invidiabile e ricco montepremi.