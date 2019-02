L’Eredità, i dubbi dei social sul campione in gara Diego Fanzaga

Il popolare game show di Rai 1 “L’Eredità” continua a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo, che da ben 12 puntate ormai segue le brillanti performance del giovane concorrente Diego Fanzaga, il professore che ora punta verso il record delle tredici puntate, tra ammirazione ma anche tante polemiche.

Nel corso della sua permanenza in gioco, il giovane concorrente-professore ha vinto al gioco finale della “Ghigliottina” delle cifre considerevoli, come i 27.500 euro della puntata del 2 febbraio, ma anche i 50mila euro di un’altra serata, a cui è seguita un’altra vincita di 35mila euro. Ma si sa, i malpensanti sono sempre dietro l’angolo, ecco che sui social si leggono sempre più post riguardanti dubbi sul campione, in particolar modo sul fatto che il campione in carica a “L’Eredità” possa godere di qualche aiutino.

Le polemiche social sul campione de “L’Eredità”

Il celebre game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna – che ha preso il testimone dal compianto presentatore Fabrizio Frizzi – è da sempre oggetto delle più svariate critiche da parte di un pubblico sempre più attento ed esigente, che se da un lato ha contestato le scarse conoscenze culturali di alcuni concorrenti, dall’altro ha gettato delle ombre per certi presunti favoritismi.

Sul noto social network di condivisione di Twitter, l’attuale campione in carica viene criticato per la facilità con cui viene messo nella condizione di vincere. La difficoltà delle domande che sono state sottoposte ad altri concorrenti hanno fatto sobbalzare alcuni telespettatori che hanno sottolineato tali evidenti anomalie.

Per attestare tali differenze di trattamento alcuni utenti social hanno citato degli esempi, come la domanda posta al campione in carica: “Come si chiama il segmento che unisce due punti di una circonferenza e passante per il centro” a fronte di quella posta ai suoi concorrenti in gara: “il nome della prima vertebra cervicale“.

Ma il fascino del campione si fa sentire anche sul web, infatti tra i tanti commenti si leggono anche quelli delle numerose fan, particolarmente sensibili all’indiscutibile bellezza del professore-concorrente.