L’Eredità, Flavio Insinna se la prende con una concorrente e il web insorge: "Senza pudore e cafone nato"

Flavio Insinna, il popolare conduttore televisivo che ha preso il timone del game show “L’Eredità” dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, è tornato a far parlare di sé non tanto per i dati di ascolto del programma che sembrano essere molto buoni, bensì per il suo comportamento avuto nelle scorse puntate con una concorrente, che ha suscitato l’indignazione del web.

Dopo l’allontanamento dalla Rai avvenuto lo scorso anno per dei fuori onda poco gradevoli ed offensivi nei confronti di una concorrente di “Affari Tuoi”, Insinna sembra essere ricaduto nella sadica e perversa tentatazione di prendersela nuovamente con una concorrente, stavolta de “L’Eredità”, prendendola continuamente in giro per la sua erre moscia.

Insinna prende in giro la concorrente: il web lo insulta

Sebbene i risultati degli ascolti del game show stiano premiando la scelta di affidare il programma condotto da Fabrizio Frizzi a Flavio Insinna, di contro i commenti e le critiche sui social contro il conduttore sembrano invece moltiplicarsi giorno dopo giorno. Basta fare infatti una piccola ricerca su Twitter, che appariranno in sequenza una moltitudine di post davvero poco carini nei confronti del conduttore.

Se negli ultimi giorni lo storico programma è stato preso di mira dal popolo dei social per la quantità di gaffe commesse sia dai concorrenti che dagli stessi autori del format – dimostrando così un’ignoranza sempre più diffusa e dilagante, che sicuramente pregiudica la qualità stessa del programma -, nel corso della puntata di mercoledì è successo qualcosa di veramente odioso ed insopportabile.

A finire nel mirino degli utenti è stato il comportamento di Insinna nei confronti di Emanuela, una concorrente del gioco di Rai 1, che è stata pesantemente derisa da Insinna per la sua erre moscia. Uno sbeffeggio continuo che non solo non è passato inosservato, ma ha indignato profondamente il web, infatti tra i tanti commenti contro questo modo di fare c’è anche quello di Lello Pinto, che ha scritto: “Insinna senza pudore e cafone nato. Offende per tutta la puntata Emanuela che c’ha la erre moscia. Non se ne può più” – per poi concludere con – “Vergogna“.