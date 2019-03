L’Eredità, concorrente islamica suscita la reazione dei social: "Se Salvini sta vedendo questa puntata, sarà l’ultima"

Il game show di Rai 1 “L’Eredità” condotto da Flavio Insinna – che ha preso il testimone dal compianto presentatore Fabrizio Frizzi – è tornato a fare notizia, grazie alla partecipazione nel corso dell’ultima puntata andata in onda giovedì 7 marzo di una nuova concorrente, Simona, una donna convertita all’Islam che indossa il chador in trasmissione.

La partecipazione di Simona, inutile negarlo, se da un lato ha sorpreso ed incuriosito il pubblico televisivo, dall’altro ha diviso i telespettatori a casa. Da molti la donna è stata giudicata come simpatica e preparata, ma come sempre accade nell’era dei social non sono mancati i commenti più taglienti e pungenti.

Simona, islamica convertita sbarca a L’Eredità

La partecipazione di Simona dunque ha creato non poco scompiglio sui social network, che proprio durante la trasmissione di Rai 1 sono stati invasi da commenti riguardanti la concorrente. Tra i tanti post he si leggono su Twitter e Facebook c’è chi scrive: “Se Salvini sta vedendo questa puntata, sarà l’ultima“.

Inutile dire che la cattiveria delle malelingue e dei leoni della tastiera non si è certo fermata qui, perché sono stati tanti i post contro la concorrente, tra chi domanda se il ministero dell’Interno è pronto per chiudere il celebre game show e chi invece accosta perfino la concorrente – denotando una grande ignoranza e pochezza d’animo – ad un “foreign fighters“.

Ma a questi osiodi commenti, si contrapongono anche quelli che sottolineano il fatto che alla concorrente è stata fatta una domanda davvero imbarazzante per una musulmana, infatti le è stato fatto un quesito sull’amore illecito: “A Simona le danno la domande amore illecito, e allora ditelo ragazzi che volete scatenare una guerra italo-egiziana. Ma siete matti?“.

Ancora una volta quindi Flavio Insinna ed il suo programma sono al centro di polemiche e critiche, che se negli ultimi giorni hanno colpito la scarsa conoscenza culturale dei concorrenti, in passato si sono incentrate circa dei macroscopici errori nelle domande poste dagli autori.