"L’Eredità" con Insinna, Cannoletta fuga ogni dubbio

Per 51 puntate del game show L’Eredità di Rai Uno, Massimo Cannoletta ha risposto alle domande di Flavio Insinna aggiudicandosi il titolo popolare di supercampione e intascando oltre 280mila euro. A molti, però, la straordinarietà del personaggio ha suscitato qualche domanda.

Invitato a La vita in diretta, condotta da Alberto Matano su Rai Uno, il supercampione Massimo Cannoletta si è difeso, ha detto solo cose buone sul quiz L’Eredità e sul conduttore Flavio Insinna. A voce alta afferma che può non piacere o risultare antipatico, ma non accetta e s’arrabbia quando “qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra de L’Eredità è stata impeccabile“.

Qualche giorno prima Cannoletta, era stato ospite a Da noi… a ruota libera, una trasmissione condotta da Francesca Fialdini su Rai Uno, dedicata alle buone notizie. Di fronte ai riflettori il supercampione si è lasciato andare alle lacrime quando ha spiegato perché ha voluto lasciare il programma.

La scelta è stata spiegata con queste parole: “Si è concluso un ciclo. Io avevo dato a L’Eredità tutto quello che potevo dare e L’Eredità aveva dato a me tutto“. A dir suo, non è stato facile per Insinna non avere più nel suo studio Cannoletta, i picchi di share si sarebbero presto abbassati, ma il conduttore ha capito e sono rimasti in ottimi rapporti, poi ha affermato: “È talmente una persona di un’umanità straordinaria che non poteva non capire“.

Stanco dell’isolamento cui il programma lo aveva costretto, in prossimità delle feste natalizie e con in tasca oltre 280mila euro Cannoletta, ha salutato tutti. Molti lo ricorderanno anche per la sconfitta volontaria motivata candidamente con l’affermazione “Per far vincere altri concorrenti“. Massimo Cannoletta, un cuore buono dunque, un volto famoso ora applaudito sui social dove “il calore è tanto” come lui stesso ha affermato.