"Le terrificanti avventure di Sabrina" seconda parte: il trailer è online

Nella prima stagione di “Le terrificanti avventure di Sabrina” avevamo lasciato la nostra streghetta, interpretata da Kiernan Shipka, ormai nelle mani del Signore Oscuro, infatti la giovane Spellman, dopo essersi battuta ad ogni costo per la sua libertà, si era infine (ingannata da Madam Satan interpretata da Michelle Gomez) “arresa” firmando il Libro della Bestia, sacrificandosi per sconfiggere i fantasmi delle Tredici Streghe e salvare la popolazione di Greendale da una morte certa e terrificante.

Il prossimo 5 Aprile, sulla piattaforma Netflix, vedremo dove il nuovo cammino intrapreso porterà Sabrina, gustandoci i nuovi episodi della serie, divenuta già un cult tra i giovanissimi. Intanto, per ingannare l’attesa i fan possono guardare il nuovo trailer uscito in questi giorni (precisamente il 18 marzo), che promette molto bene iniziando con la semplice frase di Zia Hilda (Lucy Davis) “C’è qualcosa di diverso in Sabrina” e mostrando la trasformazione della streghetta da apprendista dubbiosa a vera e propria strega sicura di sè tanto da ammettere “Sento di aver intrapreso un cammino più oscuro” aggiungendo che “magari non è così male“.

Levitazione, uccisione di angeli e resurrezione di streghe morte sono solo alcune delle avventure promesse nel nuovo trailer.

La giovane streghetta esplorerà affondo il suo lato più tenebroso e attraverso i suoi poteri magici cercherà di dimostrare che “il male non ha mai fatto così bene“.

Come si vede nella clip d’anticipazione, nella seconda parte della serie, il tema centrale e più accattivante diventa il triangolo amoroso tra Sabrina, il suo primo amore Harvey Kinkle (Ross Lynch) e il sexy stregone Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood), al quale si aggiungono le ricerche della giovane strega riguardo alle proprie radici magiche e i tentarivi da lei fatti pur di tenersi strette le vecchie amicizie mortali nonostate il suo evidente cambiamento dopo il Battesimo Oscuro.