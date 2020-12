Le terribili parole di Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta: il web chiede provvedimenti

Da quando è entrato al Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi ha fatto discutere. Prima, assieme alla collega Samantha De Grenet, anche lei appena entrata, ha criticato gli inquilini per la sporcizia di alcuni ambienti della Casa; poi si è fatto notare per il suo debole per il gentil sesso e le sue forme, infine in queste ore si è attirato le antipatie del web per avere pronunciato alcune frasi davvero sgradevoli su Maria Teresa Ruta.

Tutto è nato dopo che Stefania Orlando ha espresso all’amico Tommaso Zorzi tutto il suo malessere all’idea che proprio lui l’avesse nominata. Quindi la showgirl è andata in giardino, dove si è sfogata con Andrea Zelletta e Filippo Nardi. Ha confidanto loro di essere arrabbiata anche con Maria Teresa Ruta. La bionda conduttrice, infatti, le avrebbe detto che Tommaso l’aveva nominata perché influenzato proprio dal Conte.

Filippo Nardi la fa grossa: l’insulto a Maria Teresa Ruta

Secondo Stefania, la Ruta le avrebbe detto ciò solo perché non va d’accordo con Nardi e desidera metterlo in cattiva luce. “Io mi sono incaz**ta con lei” è sbottata la Orlando, che dunque in un sol colpo ha litigato con quelli che nella casa del GF Vip 5 sono – o erano – i suoi migliori amici. Ovviamente Filippo Nardi ha detto la sua, ma lo ha fatto in maniera così discutibile da attirarsi le antipatie del pubblico, in primis degli utenti social, che in queste ore stanno commentando in massa sulla pagina ufficiale del reality show di Canale 5.

“Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti” ha dichiarato. Parole di una gravità inaudita, che guarda caso sono molto simili a quelle che usò Amedeo Goria quando definì sua figlia Guenda “bipolare” utilizzando dunque il nome di un’altra gravissima malattia mentale. Allora la Ruta si arrabbiò moltissimo e di certo, una volta venuta a conoscenza delle parole di Nardi, si infurierà nella stessa maniera.

Ma non finisce qui, perché il Conte ha dimostrato di essere davvero poco nobile e gentile d’animo anche quando ha definito Adua Del Vesco “ciccottella“. Di per sé nulla di grave, se non fosse che l’ha detto a una ragazza che è stata anoressica e stava quasi per morirne. Per questi motivi, il web in queste ore sta invocando la squalifica di Nardi, anche se probabilmente come in altri casi non succederà nulla.