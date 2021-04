"Le Superchicche" diventa live action, ecco le protagoniste principali

Ricordate le Superchicche? Il celebre cartone per bambini, il quale raccontava le fantastiche avventure di tre bambine colorate e con i super poteri, sempre alle prese in bizzarre avventure per sconfiggere i cattivi e salvare il mondo, adesso diventerà un live action con attori in carne ed ossa che interpreteranno i ruoli delle tre eroine e degli antagonisti della storia.

A commissionare la serie televisiva, tratta dal cartone, è stato il celebre network statunitense Cw. La serie è scritta da Diablo Cody e diretta da Maggie Kiley. La storia vedrà le tre piccole protagoniste: Dolly, Lolly e Molly, ormai ventenni; delle giovani donne che cercano di costruirsi un futuro e di inseguire la propria strada, ognuna in base alle vocazioni tipiche del proprio personaggio, ma risentendo ancora dell’infanzia “rubata” a combattere il crimine, invece di averla vissuta come le altre bambine “normali”.

Anni dopo la serie animata vedremo: Lolly, la studiosa del gruppo, la quale ha già conseguito diverse lauree ma i traumi subiti, nel non aver potuto vivere un’infanzia normale, l’hanno resa timida ed isolata. Dolly, la biondina buona e dolce, adesso è una bellezza acclamata da molti ma nasconde un carattere duro; per finire Molly, la più forte e tosta delle tre, che, a dispetto del carattere coraggioso che manifestava da piccola, ha deciso di vivere nell’anonimato per poter trascorrere la propria vita in modo tranquillo.

In questo live action le tre eroine saranno costrette, per l’ennesima volta, a mettere da parte le proprie vite per riunirsi e salvare ancora il mondo. Rivedremo Dolly, Molly e Lolly che tenteranno di stringere nuovamente un’amicizia che si credeva persa, poiché ognuna di loro aveva ormai intrepreso la propria strada dividendosi dalle altre, e tra incomprensioni e dissapori si ritroveranno come sorelle quando arriverà il momento di combattere per il bene comune. Tra le ultime notizie è stato annunciato il cast principale. Le tre colorate protagoniste verranno interpretate da Chloe Bennet (Lolly), Dove Cameron (Dolly), e Yana Perrault (Molly).