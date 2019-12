Le reti Rai aprono la 30° edizione della maratona Telethon: si avvia la lotta contro le malattie rare

Con grande gioia ed entusiasmo sta per partire la maratona della Fondazione Telethon che, con la sua trentesima edizione, avvierà una campagna di sensibilizzazione no-stop e una lunga raccolta fondi per aiutare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La maratona parte ufficialmente nelle reti Rai da sabato 14 dicembre per poi terminare il 21 dicembre 2020 durante la puntata speciale de “I Soliti Ignoti” con Amadeus.

Il numeratore che dona la speranza a moltissimi pazienti si accenderà ufficialmente sabato 14 dicembre alle 8:30 durante la puntata di “Uno Mattina in Famiglia” con Tiberio Timperi e Monica Setta. La Rai attraverso il suo grande palinsesto permetterà a tutti i suoi telespettatori di correre insieme contro le malattie rare infatti ogni programma si occuperà di questa lodevole missione.

Anche quest’anno, in questa lunga maratona, sarà presente Antonella Clerici che con il programma “Festa di Natale”, appuntamento previsto per il 14 dicembre su Rai 1, si dedicherà interamente a raccontare la missione e i traguardi della Fondazione Telethon. In studio verranno accolti 19 bambini provenienti da tutto il mondo, nati con malattie genetiche difficilmente curati ma grazie all’operato dei ricercatori sono stati curati dall’Istituto San Raffaele-Telethon (SR-Tiget) di Milano.

A partecipare in questa splendida “corsa” saranno moltissimi personaggi dello spettacolo, della musica, del cinema e dello sport come gli Ambasciatori di Missione: Gigi Proietti; Luca Zingaretti; Pierfrancesco Favino; Serena Rossi; Carlotta Mantovan e molti altri. Durante la settimana la missione Telethon verrà sostenuta anche da: Caterina Balivo a “Vieni da me”; Eleonora Daniele a “Storie Italiane”; Flavio Insinna a “L’eredità”; Elisa Isoardi a “La Prova del Cuoco” e altri ancora. Naturalmente anche la Testata Giornalista Regionale e i vari Tg seguiranno con il loro consueto impegno la maratona Telethon e i progressi dell’intera missione.

Oltre al palinsesto televisivo, l’iniziativa vede pure la partecipazione di Radio Rai dal 15 al 21 dicembre con interviste rilevanti e notevoli approfondimenti. I vari programmi radio informeranno gli ascoltatori sul percorso di solidarietà di Telethon che, da anni, regala sorrisi a persone in difficoltà. Grazie alla ricerca, tanti sono stati i risultati raggiungi che hanno permesso a moltissimi pazienti di migliorare le proprie vite e di superare le condizioni fisiche con ostacolavano la loro quotidianità.