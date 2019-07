"Le regole del delitto perfetto", riapre il set della serie tv americana: gli attori si preparano per l’ultima stagione

Per l’ultima volta, tra emozioni e lacrime, gli attori della famosa serie televisiva americana “How to Get Away With Murder”si sono riuniti per avviare le riprese della sesta e ultima stagione. Il legal thriller, molto apprezzato in tutto il mondo, ha permesso a molti attori di crescere professionalmente e poter far conoscere il loro talento su scala internazionale.

Tra tutti spicca la fantastica protagonista Viola Devis che, attraverso l’interpretazione del personaggio Annalise Keating, ha conquistato un Emmy Award segnando la storia come prima attrice di colore a vincere la statuetta di “Miglior attrice protagonista in una serie drammatica”. Sono seguiti moltissimi altri riconoscimenti come: i premi SAG (Screen Actors Guild Award), un People’s Choice Award e un NAACP Image Award per il suo ruolo nella serie ShondaLand.

Dal 2014 il personaggio di Annalise, docente di diritto penale e famoso avvocato, ha conquistato la stampa internazionale per il suo carattere, la sua personalità e pure la sua “dannazione”. La serie ideata da Pete Nowalk e prodotta da Shonda Rhimes ha ottenuto un successo incredibile e, nonostante il trascorrere della stagioni, l’attenzione del pubblico è sempre stata vigorosa. L’emittente televisiva statunitense ABC ha comunicato che la prossima sarà l’ultima stagione cosi da offrire agli autori la possibilità di scrivere, con cognizione, un finale ispirato a chiudere le vicende giudiziarie dei protagonisti. Quest’ultimi dovranno fare i conti con la cosidetta “Operazione Falò” che racchiude tutti i delitti commessi da loro nelle stagioni precedenti.

Le riprese dei nuovi episodi sono state già avviate e caratterizzate dall’emozione degli attori che dovranno salutare i loro personaggi e l’affetto del loro vasto pubblico. Aja Naomi King ha postato il suo “ultimo primo giorno” sull’amato set cosi da onorare la serie e il suo ruolo di aspirante avvocato racchiuso nel personaggio di Michaela Pratt. Anche l’attore Matt McGorry (Asher) e Charlie Weber (Frank Delfino) hanno annunciato il finale promettendo che “faremo il nostro meglio per realizzare la migliore stagione tv possibile”. Molti amati sono anche gli attori che completato quella famosa squadra di giovani studenti di legge che sognano di diventare avvocati come Jack Falahee (Connor) e Karla Souza (Laurel).

Il finale della serie arriverà in Italia nel 2020 e già tutti gli appassionanti iniziano a sperare in una possibile continuazione, anche se al momento sembra impossibile. La serie è riuscita a raccontare il mondo degli avvocati, della giustizia e la dura battaglia per conquistare i diritti civili e sicuramente a prescindere dalla trama tanti sono stati gli insegnamenti offerti da ogni storia che racconta la vita e le vicissitudini dei protagonisti.