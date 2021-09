Hanno già fatto breccia nel cuore del pubblico le tre sorelle Lucrezia, Clarissa e Jessica, più conosciute come Principesse Selassiè e sono certa che, nelle prossime settimane, ne sapremo delle belle. Proprio in queste ore, la pagina Instagram Trasheculturale ha condiviso delle loro vecchie foto e, mettendo a confronto le immagini prima e dopo, sembrerebbe che le tre abbiano fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Se nella Casa più spiata d’Italia gli scoop sono all’ordine del giorno, questa volta riguardano le tre nobili. Le immagini più datate, confrontate con quelle odierne, mostrano un evidente cambiamento estetico che balza subito agli occhi.

Le principesse prima e dopo la chirurgia

Circola voce che le sorelle, nonostante la loro giovane età, si siano affidate alla mano di un chirurgo estetico. Nello specifico, pare che tutte e tre sembrano essersi rifatte le labbra, sopratutto Clarissa, in modo piuttosto marcato rispetto alle altre due. Le loro labbra appaiono sicuramente molto più carnose rispetto al passato e non possono essere un semplice effetto di un make-up marcato, ma le tre non hanno mai né confermato, né smentito le voci sui ritocchi.

Chi sono le tre princess

Ma chi sono le tre princess? Jessica. Lucrezia e Clarissa Haile Selassiè sono le pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia, appassionate di estetica e moda. Jessica, 26 anni, è molto pacata e diplomatica… una vera principessa.

Lucrezia, 23 anni, si reputa viziata, dispettosa ma anche emotiva, con il sogno di diventare una cantante.

Clarissa, 19 anni, la più giovane, afferma di essere molto ironica, diretta e più matura rispetto alla sua età.

Le tre ragazze, per via della loro freschezza e franchezza, hanno sin dal loro ingresso nella Casa, catturato la simpatia del pubblico. In molti si sono soffermati su Lulù che ha avuto un flirt con Manuel Bortuzzo, con tanto di bacio sotto le coperte oltre a tante tenerezze, anche se il giovane atleta sembra già essere tornato sui suoi passi.