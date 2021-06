Le nuove Veline di Striscia La Notizia sono due ex ballerine di Amici Di Maria De Filippi

Negli ultimi quattro anni di Striscia La Notizia le veline sono state Shaila Gatta e Mikaela Neaze ma il 12 giugno hanno dovuto dire addio al programma nonostante il grande successo ottenuto in questo periodo per le due ragazze si aprono le porte di nuove avventure.

Dopo la conferma del loro addio è inizata la gara per scoprire i nomi delle sostitute. Il mistero è stato svelato dal settimanale “Nuovo TV” dove viene dato per certo che le nuove veline scelta da Antonio Ricci sono: “la bionda” Talisa Ravagnani e “la mora” Giulia Pelagatti. Entrambe le ragazza sono già note al pubblico televisivo di Canale5 grazie alla loro partecipazione al talent “Amici Di Maria De Filippi” avvenuta in anni diversi ma per entrambe come ballerine.

Giulia Pelagatti

Giulia ha partecipato alla 16° edizione di amici come ballerina, è nata il 5 aprile del 1999. Prima di approdare al talent ha avuto il titolo di campionessa mondiale di danza sportiva. Dopo amici la ragazza ha avviato la sua carriera entrando a far parte del corpo di ballo di Colorado e di Felicissima Sera, si è esibita al fianco di cantanti importanti come Gue Pequeno ed Achille Lauro.

Talisa Ravagnani

Talisa ha 19 anni, è nata a Milano il 28 agosto 2001 ma ha vissuto a Dubai fino all’età di 13 anni, nei 4 anni successivi ha vissuto a Los Angeles dove ha frequentato una prestigiosa scuola di danza che le ha permesso di entrare nel corpo di ballo di Selena Gomez esibendosi agli American Music Awards. Talisa ha preso parte anche al videoclip della ex di Justin Bieber “Look At Her Now”.

Rientrata in Italia all’età di 19 anni entra a far parte del cast di Amici 19 dove emerge per il suo talento e per il suo sex appeal smodato e per la sua relazione con il ballerino Javier Rojas e poi per quella con il modello Mike Cugnata. Nel 2021 entra nel corpo di ballo di Amici 20 come ballerina professionista.