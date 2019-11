Le nozze tra Georgette Polizzi e Davide Tresse in onda su Real Time

Ieri sera, giovedì 7 novembre, è andato in onda sul canale televisivo Real Time uno speciale dedicato interamente al matrimonio tra Georgette Polizzi e Davide Tresse. I due sono noti nel mondo dello spettacolo per aver partecipato nel 2016 al programma televisivo di Canale 5 “Temptation Island“, per mettere alla prova la loro storia d’amore e risolvere alcuni problemi di coppia e caratteriali.

Durante il percorso Georgette si è avvicinata molto al tentatore Claudio D’Angelo (successivamente tronista di Uomini e Donne che scelse Ginevra Pisani). I comportamenti della giovane vicentina destarono numerose polemiche tra gli spettatori e ferirono molto il fidanzato, ma nonostante tutto i due decisero di continuare la loro storia d’amore.

La coppia ha dovuto affrontare una sfida molto difficile: la scoperta della malattia di Georgette. Questo ha avvicinato ancora di più i due giovani che hanno annunciato sui social il fidanzamento nel 2018. Georgette e Davide si sono sposati lo scorso 15 settembre, con una cerimonia simbolica che ha riunito amici e parenti a cui è seguito il rito civile il 29 ottobre, giorno del compleanno di Davide.

Molti gli invitati conosciuti al mondo dello spettacolo presenti alla cerimonia: gli ex compagni a Temptation Island Roberta Mercurio, Fabio Zarrella, Valeria Bigella e Valeria Vassallo. Presenti anche Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Elisa D’Ospina, Margherita Zanatta, la testimone della sposa è la nota influencer Alice Basso.

Lo speciale televisivo ha seguito i due innamorati nel corso dell’intera giornata, ripercorrendo i momenti più importanti e significativi della loro storia d’amore, La donna ha voluto lanciare un appello a tutte le persone che seguivano la trasmissione: “Io voglio augurare una cosa a tutti, cioè di sentirsi amata come è capitato a me con Davide. Lui mi ha sempre fatto sentire amata e questa è una sensazione che tutti dovrebbero provare”.