"Le nozze", Lino Guanciale e la sua esperienza come regista

Recentemente Lino Guanciale è stato protagonista di un’intervista dove ha parlato di diverse tematiche. L’avezzanese riguardo all’essere definito come “un sex symbol” ha utilizzato queste parole: “E’ una cosa che non ho cercato ed è capitata, l’importante è non prendersi sul serio”. Il protagonista della fiction di Rai uno è uno dei pochi che riesce a ottenere un grande successo teatrale, oltre alla televisione.

Non si può dimenticare che ha vinto il premio “Ubu” grazie alla sua interpretazione nella commedia “La classe operaia va in paradiso”. L’attore si è messo a confronto con una nuova sfida nell’attesa di fare ritorno sul piccolo schermo. Guanciale si è inbattutto nei panni di regista: si tratta della commedia intitolata “Le nozze” che ha visto come protagonisti dei giovani attori che si sono diplomati alla scuola dell’Emilia Romagna Teatro.

Le dichiarazioni dell’attore avezzanese

Le nozze si incentrano intorno a un pomeriggio in un condominio che vede la presenza di personaggi che si distinguono per smania di possesso e cupidigia. Nel corso di una festa nuziale, il protagonista Canetti ha la possibilità di mettere a nudo i vizi, le ossessioni e le paure di questi personaggio.

Lino Guanciale ha avuto modo di spiegare il modo in cui è nata l’idea di fare questo tipo di spettacolo, che è frutto della collaborazione dell’attore con il collega Longhi. L’avezzanese ha ricordato che, inizialmente, della regia doveva occuparsi lo stesso Claudio Longhi ma poi le cose hanno preso una piega differente.

Si è detto contento di mettersi a confronto con la regia, da lui definito come “campo inesplorato” e lo confermano queste dichiarazioni: “Un’esperienza bella, gratificante e stimolante, soprattutto grazie a un cast di giovani attori da cui ho imparato molto”. Inoltre ha parlato dei suoi impegni teatrali ricordando che ci sarà l’appuntamento a teatro con l’attrice Gabriella Pession, alla fine del mese di gennaio nella commedia “After miss Julie”.