Le Nomination agli Emmy Awards 2022, in testa Succession e Ted Lasso. Squid Game fa storia

È finalmente arrivato il momento dell’annuncio delle nomination agli Emmy Awards 2022, i premi americani che celebrano il meglio del piccolo schermo. I nomi di serie e persone nominate sono stati svelati infatti oggi da Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) e JB Smoove (Curb Your Enthusiasm). In testa all’elenco dei nominati il drama “Succession”, seguito dalla comedy “Ted Lasso”.

“Succession” in particolare ha battuto tutti gli altri show, conquistando ben 25 nomination, tra cui come miglior serie drammatica, doppia nomination come miglior attore in una serie drammatica per Brian Cox e Jeremy Strong e tripla nomination per attore non protagonista per Nicholas Braun, Kieran Culkin e Matthew Macfadyen. Nominate anche J. Smith-Cameron e Sarah Snook come attrici non protagoniste per lo show della HBO, in onda in Italia su Sky Atlantic.

“Ted Lasso“, show di Apple TV+ ideato dal creatore di “Scrubs” Bill Lawrence, ha conquistato 20 nomination, tra cui miglior serie comedy, miglior attore protagonista per Jason Sudeikis, miglior attore non protagonista per Brett Goldstein e doppia nomination come miglior attrice non protagonista per Juno Temple ed Hannah Waddingham.

Nella categoria di serie limitate, “White Lotus” ha conquistato 20 nomination, tra cui otto solo per gli attori ed attrici non protagonisti nello show. Seguono “Hacks” e “Only Murders In the Building” con 17 nomination ciascuno. “Squid Game” ha conquistato 14 nomination, ma ha fatto storia diventando la prima serie non in lingua inglese a ricevere una nomination come miglior serie drammatica. Lo show di Netflix ha inoltre conquistato nomination per gli attori Lee Jung-jae, Oh Young-soo e Park Hae-soo.

Chiudono la rosa delle migliori serie comedy “Abbott Elementary ”, “Barry”, “ Curb Your Enthusiasm ”, “Hacks”, “ The Marvelous Mrs. Maisel”, “ Only Murders in the Building” (appena rinnovato per una terza stagione), e “What We Do in the Shadows”. Per le serie drammatiche invece le nomination includono anche “Better Call Saul ”,” Euphoria”, “Ozark ”, “Severance , “Stranger Things ” e Yellowjackets”. I 74esimi Emmy Awards si celebreranno in America il prossimo 12 settembre presso il Teatro Microsoft di Los Angeles.