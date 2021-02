"Le Indagini di Lolita Lobosco": trama e anticipazioni della prima puntata

Domenica 21 febbraio prenderà il via su Rai Uno la nuova fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con protagonista Luisa Ranieri, che veste i panni di una determinata e affascinante vice questore a capo di una squadra di soli uomini.

Il primo episodio della serie, intitolato La circoferenza delle arance, sarà un ritorno al passato per Lolita, la quale torna a Bari – sua città natale – dopo aver trascorso diversi anni al nord e per la precisione a Legnano. Qui la vice questore dovrà subito provare a risolvere un caso spinoso, che avrà a che fare con un suo amore di gioventù.

Il dentista Stefano Morelli, suo primo amore, viene accusato di abusi e in particolare di aver aggredito la sua assistente Angela Capua. Il corpo della donna, infatti, viene ritrovato senza vita sulla spiaggia di Bari e tutti i sospetti ricadono subito sul suo capo, il dentista Morelli, il quale non ha un’alibi per l’orario in cui Angela è stata uccisa.

Stefano dunque è il principale indagato di questa triste vicenda, ma Luisa è ancora sicura che Morelli sia innocente e farà di tutto per arrivare alla verità e scagionare l’uomo.

La fiction è tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi e si compone di quattro puntate che andranno in onda la domenica sera, prendendo il posto di un’altra fiction di grande successo, ovvero Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi. Accanto a Luisa Ranieri, troviamo attori di grande spessore tra cui Lunetta Savino, che veste i panni della madre di Lolita e poi Giulia Fiume, Ninni Bruschetta, Bianca Nappi, Susy del Giudice, Filippo Scicchitano e Maurizio Donadoni.

Luisa Ranieri si è detta molto soddisfatta della serie, che ha coprodotto insieme al marito Luca Zingaretti, e sarebbe pertanto disposta anche a proseguire nella storia, dal momento che ci sono altri romanzi da cui trarre spunto.