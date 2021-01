Le indagini di Lolita Lobosco, la nuova fiction Rai con Luisa Ranieri in partenza il 14 febbraio

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - La Rai non lascia e anzi raddoppia: forte del successo ottenuto con Mina Settembre, il primo canale Rai decide di proseguire sulle fiction che vedono come protagonisti alcuni dei volti femminili di punta del servizio pubblico tra cui appunto Serena Rossi e Luisa Ranieri. Anche Lolita Lobosco è tratta dalla narrativa italiana e per la precisione dai romanzi di Gabriella Genisi. Una scelta intelligente se si pensa al successo che stanno avendo le altre serie Rai in onda in queste settimane tra cui proprio Mina Settembre e il Commissario Ricciardi. Ancora non è andata in onda la nuova serie, ma già sappiamo che anche questa la Rai primeggerà contro i rivali in affanno.