Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni seconda puntata: Lolita indaga sull’omicidio di Bianca

Dopo il debutto entusiasmante, domenica 28 febbraio torna con la seconda delle quattro puntate previste la nuova fiction targata Rai Le indagini di Lolita Lobosco con protagonista Luisa Ranieri, la quale veste i panni del vicequestore tutto pepe Lolita Lobosco.

Nel secondo episodio, intitolato Solo per i miei occhi, Lolita si troverà ad indagare sulla morte di Bianca Empoli, una famosa musicista pugliese, le cui tracce si erano perse già da un po’. Lolita inizia ad indagare e scopre che la donna era scomparsa da casa già da una settimana, quando si è scoperto del tragico evento. Subito, i sospetti ricadono sul marito Vito Loconsole, con il quale la donna aveva un rapporto difficile, al punto da aver deciso di prendere in affitto un appartamento in cui potersi esercitare indisturbata con l’arpa ad insaputa del marito.

Ed è stato proprio nell’appartamento che i vicini di Bianca hanno ritrovato il suo corpo senza vita. Lolita ipotizza in un primo momento che Bianca potesse avere un amante, il quale veniva ospitato dalla donna nell’appartamento: il marito Vito potrebbe essere venuto a conoscenza del tradimento della moglie, aver perso la testa e in un litigio con la donna averla uccisa.

Ad alimentare questa ipotesi, il fatto che il rapporto tra i coniugi fosse molto complesso: Vito trascurava sempre di più Bianca, in quanto troppo assorbito dal suo lavoro di antiquario. Vito però dimostra di avere un alibi di ferro per l’ora del decesso, il che lo scagiona da ogni accusa e a Lolita non rimane che proseguire le ricerche, per trovare il vero colpevole e fare giustizia.

Lolita decide allora di concentrarsi sulla vita privata di Bianca e scopre che – nonostante fosse molto apprezzata e avesse un gran seguito di ammiratori – in realtà la donna era molto sola e la verità sulla sua morte sara più amara di quanto si immagini.