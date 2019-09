Le Iene, un video inedito di Nadia Toffa nella prima puntata del programma: il suo ultimo progetto

“Lo spettacolo deve continuare” come cantava Freddie Mercury, ma non sarà mai più lo spettacolo di prima. Lo sanno bene le Iene pronte a ripartire martedì 1° ottobre in prima serata su Italia 1, ma con un peso nell’anima difficile da gestire. La scomparsa della loro amica e collega Nadia Toffa, avvenuta lo scorso 13 agosto, ha segnato profondamente il programma.

In qualche modo hanno voluto tenerla con loro in questo inizio di stagione e, quindi, hanno pensato di mandare in onda all’inizio della prima puntata un video inedito di Nadia della durata di 20 minuti. Immagini mai viste che vogliono essere di nuovo la conferma di quanta voglia aveva la Toffa di mandare un messaggio di forza e positività. “Un ricordo commovente e intenso“, come loro stessi lo definiscono nel sito ufficiale del programma, voluto e pensato dalla stessa Toffa.

Le Iene Show, il video inedito di Nadia Toffa e il suo ultimo progetto

“La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero“, esordisce con queste parole Nadia Toffa, ripresa nella sua cucina, capelli corti un po’ provata dalle cure, ma con il suo sorriso splendente.

Era il 21 dicembre 2018 quando Nadia mandò un vocale a Giorgio Romiti, il suo fidato autore, chiedendogli di raggiungerla a casa sua con la telecamera: così inizia l’eredità che Nadia ha voluto lasciare a tutti i suoi affezionati telespettatori e colleghi. “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto”, la triste consapevolezza di dover fare di tutto e più in fretta possibile per lasciare questa terra in pace e serenità.



“La tragedia ti sbatte in faccia la verità, chi ti ama. E tutto è più chiaro. E capisci che gli amici veri non ti mollano“, chiedono a Nadia il perché di questi filmati e la Toffa non esita a rispondere che è un tentativo di fermare il tempo e di poter stare di nuovo insieme, una sorta di ultimo progetto. Sono stati filmati molti video, intensi e commoventi, ma Davide Parenti rivela che non è ancora il momento di divulgarli: “Non è ancora tempo di mandarli in onda, troppo doloroso. Vedremo più avanti“, ha spiegato.