Le Iene smentiscono Stefania Orlando, lo scherzo andrà in onda

Durante il mese scorso Stefania Orlando, insieme al marito Simone Gianlorenzi, sono partiti verso il Castello di Rosciano, ubicato nel piccolo borgo di Torgiano, in cui sarebbero dovute cominciare le riprese del videoclip di “Bandolero”, il nuovo singolo dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” dopo “Babilonia”.

A quanto pare però la conduttrice è stata vittima di uno scherzo, dal momento che il giorno dopo viene immortalata insieme a Nicolò De Devitiis de “Le Iene“. I dettagli dietro a questa vicenda non si conoscono ancora, ma a quanto pare il marito della Orlando fosse complice e che al posto del videoclip di “Bandolero” si sarebbe potuto girare un video molto più hot.

Fino a questo momento però lo scherzo non è stato mandato ancora in onda, cadendo quindi nel dimenticatoio. Sempre sui social network Stefania Orlando il mese scorso ha annunciato che sarebbe stato trasmesso su Italia 1 il prima possibile, ma a oggi sembra che si siano perse completamente le tracce.

Il tweet di Stefania Orlando e la smentita de “Le Iene”

In seguito alle numerose richieste ricevute dai suoi fan, Stefania rivela che lo scherzo non verrà più messo in onda: “Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto #LeIene mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda, ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato”.

Gli autori però, contattati dal sito di Davide Maggio, rivelano che lo scherzo di Stefania Orlando non è stato cancellato ma deve essere ancora montato. Davide Parenti, che lavora dietro le quinte de “Le Iene”, dichiara che a oggi stanno lavorando ad almeno venti scherzi e per questo motivo, salvo clamorosi colpi di scena, quello dell’ex gieffina dovrebbe andare in onda nella prossima stagione.